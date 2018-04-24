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«В стиле танго»: Анна Семенович порадовала поклонников свежей фотографией

Бывшая солистка музыкального коллектива «Блестящие» Анна Семенович порадовала многочисленных подписчиков новым снимком.

Несколько часов назад у себя на страничке в социальной сети Инстаграм певица обнародовала новое фото. На публикации Анна предстала в образе роковой красавицы в красном. Заманчивое огненное платье артистка решила дополнить серебристыми босоножками и красной шляпкой.

«В стиле танго»: Анна Семенович порадовала поклонников свежей фотографией

«Встречу понедельник танцем может вся неделя будет в стиле танго!!! Любимые, давайте поговорим про приметы. Раньше, когда я занималась спортом я очень верила в приметы, на лед выходила только с левой ноги, боялась чёрную кошку переходящую дорогу и т.д. Работает только то, во что мы верим, мы внушаем себе, что если будем соблюдать определенные закономерности в действиях, то день сложиться отлично! В этом нет ничего плохого, у каждого человека свои приемы и привычки для счастья. Мне интересно, в какие приметы верите вы и какие сбывались?..», - написала под снимком Семенович.

Нужно сказать, что большое количество пользователей Сети просто-таки принялись закидывать артистку приятными словами, а некоторые заявили, что 38-летняя экс-солистка группы «Блестящие» злоупотребляет фотошопом.

«В стиле танго»: Анна Семенович порадовала поклонников свежей фотографией

«Платье красивое! Так подчеркивает Вашу фигуру!!! Супер!!!», «Господи, Аня, ну опять отфотошопила», «Какая красивая!!! А ножки просто идеальные!!!», «Аня вы такая красивая девушка», «Очень красивая и стройнаЯ! Вы все краше и краше!!», - пишут комментаторы.

Стоит отметить, что Анна Семенович очень любит радовать своих фанатов свежими фотографиями из новых фотосессий. Не так давно исполнительница выступила в Кремле в совершенно прозрачной юбке. Подобный наряд звезды буквально взорвал Сеть обсуждениями.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:57
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