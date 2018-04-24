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Кит урбан развеял слухи о разводе исполнением серенады для Николь Кидман

Слухи о возможном разводе Николь Кидман и Кита Урбана ходят довольно давно. Кроме того, весной этого года западные СМИ сообщили о том, что актриса наняла адвоката для бракоразводного процесса. Но Кит Урбан развеял слухи об их расставании серенадой для Николь.

Кит урбан развеял слухи о разводе исполнением серенады для Николь Кидман


Соответствующее видео появилось в сети Instagram. В опубликованном видеоролике супруг Николь Кидман исполняет ей серенаду под гитару, а она с улыбкой подпевает своему возлюбленному. После увиденного сразу все становится на свои места: ни о каком разводе и речи быть не может.

Поклонники звездной пары наперебой их засыпали комментариями, в которых выразили свое восхищение супругами. Так что, по всей видимости, вопрос о разводе Кидман и Урбана можно считать закрытым.

Стоит напомнить, что пара поженилась в 2006 году. Супруги воспитывают двух дочерей.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 22:30
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