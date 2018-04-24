Кит урбан развеял слухи о разводе исполнением серенады для Николь Кидман

Соответствующее видео появилось в сети Instagram. В опубликованном видеоролике супруг Николь Кидман исполняет ей серенаду под гитару, а она с улыбкой подпевает своему возлюбленному. После увиденного сразу все становится на свои места: ни о каком разводе и речи быть не может.Поклонники звездной пары наперебой их засыпали комментариями, в которых выразили свое восхищение супругами. Так что, по всей видимости, вопрос о разводе Кидман и Урбана можно считать закрытым.Стоит напомнить, что пара поженилась в 2006 году. Супруги воспитывают двух дочерей.