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Ведущая «Дом-2» Ольга Орлова показала архивное фото с Жанной Фриске

Экс-участница группы «Блестящие» и ведущая популярной молодежной телестройки Ольга Орлова опубликовала в своем Instagram архивное фото, где запечатлена со своей подругой Жанной Фриске.

Орлова и Фриске дружили, и потому Ольга не может смириться со смертью Жанны и очень по ней скучает.

Ведущая «Дом-2» Ольга Орлова показала архивное фото с Жанной Фриске

«Как же мне тебя не хватает….», - подписала фото Орлова.

Напомним, что Жанна Фриске умерла в 2015 году, так и не победив онкологию. Ольга Орлова всячески поддерживала подругу во время болезни, а когда у Жанны и Дмитрия Шепелева родился сын Платон, стала мальчику крестной матерью.

Ведущая «Дом-2» Ольга Орлова показала архивное фото с Жанной Фриске

Обе исполнительницы пели в группе «Блестящие» и Орлова часто публикует совместные фотографии из личного архива.

Подписчики ведущей телестройки поддержали Ольгу и отметили, что искренняя дружба между представителями шоу-бизнеса встречается редко.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:51
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