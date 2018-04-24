Ведущая «Дом-2» Ольга Орлова показала архивное фото с Жанной Фриске

Орлова и Фриске дружили, и потому Ольга не может смириться со смертью Жанны и очень по ней скучает., - подписала фото Орлова.Напомним, что Жанна Фриске умерла в 2015 году, так и не победив онкологию. Ольга Орлова всячески поддерживала подругу во время болезни, а когда у Жанны и Дмитрия Шепелева родился сын Платон, стала мальчику крестной матерью.Обе исполнительницы пели в группе «Блестящие» и Орлова часто публикует совместные фотографии из личного архива.Подписчики ведущей телестройки поддержали Ольгу и отметили, что искренняя дружба между представителями шоу-бизнеса встречается редко.