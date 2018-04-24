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Альбина Джанабаева удивила публику кожаным платьем с перьями

Супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева удивила публику на международном кинофестивале в Москве кожаным платьем с перьями. Знаменитость примерила модный дизайнерский наряд, отметив, что почувствовала себя в нём принцессой.

Альбина Джанабаева удивила публику кожаным платьем с перьями

Альбина Джанабаева накануне стала одной из многочисленных звёзд, кто с удовольствием посетил «белую вечеринку», организованную в рамках ежегодного международного кинофестиваля в Москве. Певица ответственно подошла к выбору наряда, с которым ей помогали специалисты.

На красной дорожке супруга Валерия Меладзе предстала перед публикой в длинном бежевом платье из кожи с широким низом и открытым верхом. Оголённые плечи певица прикрыла перьевой накидкой такого же оттенка. Фанаты Джанабаевой пришли в восторг от её образа, отметив, что выглядела она просто потрясающе. Сама певица призналась, что наряд позволил ей на время ощутить себя настоящей принцессой.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 15:42
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