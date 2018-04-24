Альбина Джанабаева удивила публику кожаным платьем с перьями

Альбина Джанабаева накануне стала одной из многочисленных звёзд, кто с удовольствием посетил «белую вечеринку», организованную в рамках ежегодного международного кинофестиваля в Москве. Певица ответственно подошла к выбору наряда, с которым ей помогали специалисты.На красной дорожке супруга Валерия Меладзе предстала перед публикой в длинном бежевом платье из кожи с широким низом и открытым верхом. Оголённые плечи певица прикрыла перьевой накидкой такого же оттенка. Фанаты Джанабаевой пришли в восторг от её образа, отметив, что выглядела она просто потрясающе. Сама певица призналась, что наряд позволил ей на время ощутить себя настоящей принцессой.