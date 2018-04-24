Альбина Джанабаева удивила публику кожаным платьем с перьями
Супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева удивила публику на международном кинофестивале в Москве кожаным платьем с перьями. Знаменитость примерила модный дизайнерский наряд, отметив, что почувствовала себя в нём принцессой.
Альбина Джанабаева накануне стала одной из многочисленных звёзд, кто с удовольствием посетил «белую вечеринку», организованную в рамках ежегодного международного кинофестиваля в Москве. Певица ответственно подошла к выбору наряда, с которым ей помогали специалисты.
На красной дорожке супруга Валерия Меладзе предстала перед публикой в длинном бежевом платье из кожи с широким низом и открытым верхом. Оголённые плечи певица прикрыла перьевой накидкой такого же оттенка. Фанаты Джанабаевой пришли в восторг от её образа, отметив, что выглядела она просто потрясающе. Сама певица призналась, что наряд позволил ей на время ощутить себя настоящей принцессой.
Альбина Джанабаева накануне стала одной из многочисленных звёзд, кто с удовольствием посетил «белую вечеринку», организованную в рамках ежегодного международного кинофестиваля в Москве. Певица ответственно подошла к выбору наряда, с которым ей помогали специалисты.
На красной дорожке супруга Валерия Меладзе предстала перед публикой в длинном бежевом платье из кожи с широким низом и открытым верхом. Оголённые плечи певица прикрыла перьевой накидкой такого же оттенка. Фанаты Джанабаевой пришли в восторг от её образа, отметив, что выглядела она просто потрясающе. Сама певица призналась, что наряд позволил ей на время ощутить себя настоящей принцессой.