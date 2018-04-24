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Дуэйн Джонсон стал папой в третий раз

45-летний Дуэйн Джонсон стал отцом в третий раз. Его избранница Лорен Хэшиан родила ему девочку, которую они назвали Тианой.

Дуэйн Джонсон стал папой в третий раз


В семье американского актера и рестлера Дуэйна Джонсона – пополнение. Артист, также известный под псевдонимом «Скала», отцом стал в третий раз. В 2015 году на свет появилась его первая наследница Жасмин. Дуэйн рассказал, что был с матерью своих детей во время родов, добавив тут же, что в этот момент любимой женщине более всего нужна поддержка, потому призывает будущих отцов быть рядом со своими супругами.

На своей странице в соцсети Джонсон разместил фото, на котором держит на руках свою новорожденную малышку. Ниже он написал о том, что еще одна сильная девчушка пришла в этот мир. Актера всегда окружали любящие женщины, однако любовь открывается с совершенно новой стороны, когда становишься свидетелем рождения новой жизни. «Скала» также подчеркнул, что восхищается каждой женщиной на планете. Свою дочь он будет любить, защищать и делать все возможное, чтобы ее лицо всегда светилось от счастья.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 22:15
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