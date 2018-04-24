Компания Infiniti создаст платформу для электрокаров
В компании Infiniti разработали совершенно новую платформу для создания электрокара на основе концепта Q Inspiration. Электрический прототип Q Inspiration был представлен в этом году в Детройте.
На новой платформе разработчики планируют создать несколько моделей, первую новинку представят в 2021 году. Один из новых электрокаров будет иметь внешность концепта Q Inspiration, производство которого будет налажено в Пекине.
Конструкция новой платформы позволяет создавать машины, как с полностью электрической силовой установкой, так и с гибридными агрегатами. По словам представителей компании Infiniti, концепт Q Inspiration является первым примером нового дизайнерского языка бренда. Прототип создавался с учётом предпочтений китайских потребителей, поэтому новика должна выглядеть спортивно и быть просторной и динамичной.
На новой платформе разработчики планируют создать несколько моделей, первую новинку представят в 2021 году. Один из новых электрокаров будет иметь внешность концепта Q Inspiration, производство которого будет налажено в Пекине.
Конструкция новой платформы позволяет создавать машины, как с полностью электрической силовой установкой, так и с гибридными агрегатами. По словам представителей компании Infiniti, концепт Q Inspiration является первым примером нового дизайнерского языка бренда. Прототип создавался с учётом предпочтений китайских потребителей, поэтому новика должна выглядеть спортивно и быть просторной и динамичной.
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Добавил: Алина Сегодня, 22:00