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Секс-символ «Дома-2» Иван Барзиков разочаровал подписчиков своими голыми ягодицами

Бывший участник скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Иван Барзиков порадовал многочисленных поклонников свежей пикантной фотографией.

Ни для кого не является секретом, что экс-звезда телестройки стал известен после того, как впервые появился в Периметре проекта. На сегодняшний день социальные сети Ивана пользуются большой популярностью, ведь фанатки просто-таки забрасывают молодого человека большим количеством приятных комментариев и лайков.

Секс-символ «Дома-2» Иван Барзиков разочаровал подписчиков своими голыми ягодицами

На данный момент Барзиков весело проводит время на Бали, откуда и делится со своими подписчиками новыми снимками и видеороликами. Несколько часов назад молодой человек опубликовал у себя на страничке в социально сети Инстаграм новое фото, под которым сразу же отметил, что оно предназначено для совершеннолетних пользователей.

На фотографии Иван полностью обнаженный позирует на фоне красивой природы. Парень идет по огромному полю и заявляет, что именно это является его свободой. Стоит отметить, что к фотографу, а соответственно и к камере, Барзиков повернулся спиной, продемонстрировав при этом большому количеству преданных поклонников свое мягкое место.

Конечно же, что на такую публикацию не возможно не обратить внимание. Многочисленные недоброжелатели тут же начали критиковать бывшего участника «Дома-2» и заявлять, что его ягодицы слишком дряблые для того, чтобы ими так светить.

Секс-символ «Дома-2» Иван Барзиков разочаровал подписчиков своими голыми ягодицами

Некоторые фанаты Ивана даже посоветовали парню начать активно заниматься в спортивном зале, чтобы накачать то самое мягкое место, которое он не стесняясь засветил на всеобщее обозрение.

Несмотря на множество негативных комментариев за несколько часов свежий снимок Барзикова набрал почти двадцать пять тысяч лайков.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:33
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