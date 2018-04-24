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Kia привезёт в Россию новый бюджетный кроссовер

В компании Kia готовят к дебюту новый бюджетный паркетник В-класса. Как сообщил президент российского подразделения Kia Чжон Вон Чжон новый автомобиль будет реализовываться в России.

Kia привезёт в Россию новый бюджетный кроссовер


Производители всю информацию относительно нового паркетника тщательно скрывают. В свою очередь эксперты считают, что новым кроссовером может оказаться модернизированная версия Kia KX3, уже давно представленную в Китае. Модель КХ3 построена на одной платформе с российской версией Hyundai Creta.

Однако в компании Kia отрицают появление в России нынешнего КХ3. Но в любом случае новинка будет унифицирована с Hyundai Creta. Кроссоверы Kia KX3 и Hyundai Creta имеют одинаковые габариты. К тому же данные модели созданы с одинаковыми узлами и агрегатами, при этом они отличаются экстерьером и интерьером.
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Добавил: Алина Сегодня, 21:45
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