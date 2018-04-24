Kia привезёт в Россию новый бюджетный кроссовер

Производители всю информацию относительно нового паркетника тщательно скрывают. В свою очередь эксперты считают, что новым кроссовером может оказаться модернизированная версия Kia KX3, уже давно представленную в Китае. Модель КХ3 построена на одной платформе с российской версией Hyundai Creta.Однако в компании Kia отрицают появление в России нынешнего КХ3. Но в любом случае новинка будет унифицирована с Hyundai Creta. Кроссоверы Kia KX3 и Hyundai Creta имеют одинаковые габариты. К тому же данные модели созданы с одинаковыми узлами и агрегатами, при этом они отличаются экстерьером и интерьером.