Теперь Ольгу Бузову смогут услышать даже фанаты с дефектом слуха
Поклонница Ольги Бузовой из Екатеринбурга Екатерина Зайкова сделала сурдоперевод популярной композиции ведущей «Дом-2» «Хит-парад» и опубликовала свою работу на канале YouTube и Instagram.
Девушка сразу же предупредила хейтеров, чтобы они не писали критические комментарии, так как даже среди слабослышащих есть фанаты знаменитости.
«Не пишите, пожалуйста, зачем ты сделала Бузову??! Я считаю, что персона Ольги, как никто, заслуживает внимания и перевода, среди глухих тоже есть ее поклонники», - обратилась к антифанатам Бузовой девушка.
Нужно отметить, что популярность Ольги Бузовой стремительно растет и на ее песни создаются флешмобы, ремиксы и даже сурдоперевод. Вряд ли какой отечественный исполнитель может похвастаться такими бешеными рейтингами и общепризнанностью.
Ведь не имея множества заслуженных премий от музыкальных каналов и прочих атрибутов знаменитости, Ольга Бузова пользуется всепоглощающей народной любовью, а армия ее поклонников растет день ото дня.
Девушка сразу же предупредила хейтеров, чтобы они не писали критические комментарии, так как даже среди слабослышащих есть фанаты знаменитости.
«Не пишите, пожалуйста, зачем ты сделала Бузову??! Я считаю, что персона Ольги, как никто, заслуживает внимания и перевода, среди глухих тоже есть ее поклонники», - обратилась к антифанатам Бузовой девушка.
Нужно отметить, что популярность Ольги Бузовой стремительно растет и на ее песни создаются флешмобы, ремиксы и даже сурдоперевод. Вряд ли какой отечественный исполнитель может похвастаться такими бешеными рейтингами и общепризнанностью.
Ведь не имея множества заслуженных премий от музыкальных каналов и прочих атрибутов знаменитости, Ольга Бузова пользуется всепоглощающей народной любовью, а армия ее поклонников растет день ото дня.