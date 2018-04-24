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Теперь Ольгу Бузову смогут услышать даже фанаты с дефектом слуха

Поклонница Ольги Бузовой из Екатеринбурга Екатерина Зайкова сделала сурдоперевод популярной композиции ведущей «Дом-2» «Хит-парад» и опубликовала свою работу на канале YouTube и Instagram.

Девушка сразу же предупредила хейтеров, чтобы они не писали критические комментарии, так как даже среди слабослышащих есть фанаты знаменитости.

Теперь Ольгу Бузову смогут услышать даже фанаты с дефектом слуха

«Не пишите, пожалуйста, зачем ты сделала Бузову??! Я считаю, что персона Ольги, как никто, заслуживает внимания и перевода, среди глухих тоже есть ее поклонники», - обратилась к антифанатам Бузовой девушка.

Нужно отметить, что популярность Ольги Бузовой стремительно растет и на ее песни создаются флешмобы, ремиксы и даже сурдоперевод. Вряд ли какой отечественный исполнитель может похвастаться такими бешеными рейтингами и общепризнанностью.

Ведь не имея множества заслуженных премий от музыкальных каналов и прочих атрибутов знаменитости, Ольга Бузова пользуется всепоглощающей народной любовью, а армия ее поклонников растет день ото дня.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:19
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