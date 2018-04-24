Теперь Ольгу Бузову смогут услышать даже фанаты с дефектом слуха

Девушка сразу же предупредила хейтеров, чтобы они не писали критические комментарии, так как даже среди слабослышащих есть фанаты знаменитости., - обратилась к антифанатам Бузовой девушка.Нужно отметить, что популярность Ольги Бузовой стремительно растет и на ее песни создаются флешмобы, ремиксы и даже сурдоперевод. Вряд ли какой отечественный исполнитель может похвастаться такими бешеными рейтингами и общепризнанностью.Ведь не имея множества заслуженных премий от музыкальных каналов и прочих атрибутов знаменитости, Ольга Бузова пользуется всепоглощающей народной любовью, а армия ее поклонников растет день ото дня.