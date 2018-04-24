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Возлюбленную Александра Гобозова экстренно госпитализировали в больницу

Избранницу Александра Гобозова Ольгу Жарикову в срочном порядке доставили в больницу.

Ни для кого не является секретом, что несколько недель назад на больничной койке с невероятно высокой температурой и иными малоприятными характеристиками гриппа оказалась младшая сестра Ольги Рапунцель. Да и после возвращения в столицу с Сейшельских островов Маргарита Овсянникова довольно быстро заболела. А сегодня стало известно об экстренной госпитализации возлюбленной Саши.

Возлюбленную Александра Гобозова экстренно госпитализировали в больницу

Несколько часов назад о своем плохом самочувствии сообщила и сама Ольга у себя на страничке в социальной сети Инстаграм. Девушка пожаловалась многочисленным подписчикам на слабость, высокую температуру и мучительное пребывание в клинике. По словам Жариковой, из-за высокой температуры ей просто-таки необходимо постоянно находится под присмотром специалистов.

Как бы то ни было, но Ольга не планирует надолго задерживаться в больнице. Жарикова заявила, что больничные стены ее очень утомляют, поэтому она буквально готова бежать из медицинского учреждения не смотря на всевозможные не очень приятные последствия.

Возлюбленную Александра Гобозова экстренно госпитализировали в больницу

Избранница Александра Гобозова уже мечтает побыстрее вернуться в Периметр реалити-шоу к своему молодому человеку, а также продолжить обсуждать жизнь некоторых из участников, да и разобраться в некоторых проблемах в отношениях с возлюбленным брюнетка тоже не прочь.

Напомним, что несколько дней назад буквально всю Сеть облетел видеоролик, на кадрах которого видно, как Гобозов хватает Жарикову за шею, а потом тащит за волосы в ванную комнату, чтобы обвить девушку ледяной водой.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:08
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