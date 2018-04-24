Возлюбленную Александра Гобозова экстренно госпитализировали в больницу
Избранницу Александра Гобозова Ольгу Жарикову в срочном порядке доставили в больницу.
Ни для кого не является секретом, что несколько недель назад на больничной койке с невероятно высокой температурой и иными малоприятными характеристиками гриппа оказалась младшая сестра Ольги Рапунцель. Да и после возвращения в столицу с Сейшельских островов Маргарита Овсянникова довольно быстро заболела. А сегодня стало известно об экстренной госпитализации возлюбленной Саши.
Несколько часов назад о своем плохом самочувствии сообщила и сама Ольга у себя на страничке в социальной сети Инстаграм. Девушка пожаловалась многочисленным подписчикам на слабость, высокую температуру и мучительное пребывание в клинике. По словам Жариковой, из-за высокой температуры ей просто-таки необходимо постоянно находится под присмотром специалистов.
Как бы то ни было, но Ольга не планирует надолго задерживаться в больнице. Жарикова заявила, что больничные стены ее очень утомляют, поэтому она буквально готова бежать из медицинского учреждения не смотря на всевозможные не очень приятные последствия.
Избранница Александра Гобозова уже мечтает побыстрее вернуться в Периметр реалити-шоу к своему молодому человеку, а также продолжить обсуждать жизнь некоторых из участников, да и разобраться в некоторых проблемах в отношениях с возлюбленным брюнетка тоже не прочь.
Напомним, что несколько дней назад буквально всю Сеть облетел видеоролик, на кадрах которого видно, как Гобозов хватает Жарикову за шею, а потом тащит за волосы в ванную комнату, чтобы обвить девушку ледяной водой.