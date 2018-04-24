Александр Ревва нашёл своих детей в цветной капусте

Александр Ревва, несмотря на плотный гастрольный график, а также частые съёмки в разнообразных проектах, для своей семьи остаётся любящим отцом и заботливым мужем. Шоумен много раз приятно высказывался о своих «девочках», которые ждут его дома с работы, а сегодня пошутил на тему того, что его дочерей нашли не в обычной капусте, как всех остальных детей, а в цветной.Александр Ревва признаётся, что Алиса и Амели являются для него самыми настоящими принцессами, но к тому же они ещё и сладкоежки и очень любят друг друга. В комментариях к трогательному снимку дочерей комика фолловеры отметили, что обе малышки очень похожи на отца, пожелав им крепкого здоровья и только радостных моментов в жизни.