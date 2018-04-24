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Новый кроссовер Haval F5 представят в Пекине

На автосалоне в Пекине будет представлен паркетник Haval F5. В происхождении данной модели перемешаны бренды, модели и цвета логотипов.

Новый кроссовер Haval F5 представят в Пекине


Официальная информация о новом автомобиле Haval F5 станет известна только после презентации паркетника на автосалоне в Пекине. Однако если верить догадкам китайских СМИ, то новинка представляет собой «красную» версию Н4 в модификации то ли H4S, то ли H4C. По предположению экспертов F-серия будет введена для обозначения субверсий вроде H2S.

Также Haval F5 может оказаться более доступным вариантом кроссовера VV5S бренда Wey или же новинка окажется клоном новой модели VV6. Отмечается, что автоконцерн Great Wall, которому принадлежит бренд Haval и ещё несколько компаний, в ближайшем будущем намерен выпускать большое количество однообразных автомобилей.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 21:15
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