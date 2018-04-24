АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мансийский йети стал виновником гибели группы Дятлова
EUR 75.79 USD 61.77
Курс валют на 24.04.2018

Яна Рудковская удивила фанатов гречкой на завтрак

Известная своими роскошными завтраками Яна Рудковская удивила фанатов гречкой с утра. Музыкальный продюсер не стала изменять своим традициям богатой сервировки стола, но отметила, что иногда должно быть не только вкусно, но и полезно.

Яна Рудковская удивила фанатов гречкой на завтрак

Яна Рудковская всё также продолжает вести полюбившуюся многим фанатам рубрику «Мои завтраки». Музыкальный продюсер регулярно демонстрирует фолловерам не только любимые лакомства, но и разнообразную сервировку стола. Сегодня же супруг Евгения Плющенко удалось очень удивить подписчиков в Instagram, ведь на завтрак у неё была обычная гречка.

В подписи к публикации Яна Рудковская указала, что иногда завтра должен быть не только вкусным, но и полезным. Поклонники согласились со знаменитостью, но признались, что не ожидали таких фотографий в её микроблоге.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 14:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые определили формирование походки человека
Экс-участница «Дома-2» Виктория Романец заявила,
Работодатели России, оплачивающие отдых
Любовь Толкалина показала «эротическое»
Учёные: Добыча ископаемых в космосе создаст на
«В стиле танго»: Анна Семенович порадовала
Ведущая «Дом-2» Ольга Орлова показала архивное
Amazon планирует выпустить домашнего
Альбина Джанабаева удивила публику кожаным
Секс-символ «Дома-2» Иван Барзиков разочаровал
Летевший в Санкт-Петербург лайнер сел в Москве
Теперь Ольгу Бузову смогут услышать даже фанаты с
Ученые выявили древние изменения циркуляции
Социологи определили самых трудолюбивых мужчин
Возлюбленную Александра Гобозова экстренно
Александр Ревва нашёл своих детей в цветной
Учёные: Мутация помогла предкам индейцев пережить
Яна Рудковская удивила фанатов гречкой на завтрак
Золото теряет в цене на фоне подорожания доллара
Анна Семенович кормит своих собак на дорогом
Майя Донцова продолжает унижаться перед Алексеем
Сотрудники Пентагона заподозрены во лжи о
В Московском Кредитном банке держателям карт
Тина Канделаки рассказала о несостоявшихся
Исследование: 24% россиян считают важным доступ к
У Екатерины Зиновьевой случилась первая близость
Международная Ассоциация воздушного транспорта:
Во время эфира Виктории Боне напомнили о
Во время эфира Виктории Боне напомнили о
Шотландец заплатит штраф за мопса с поднятой лапой
Просмотреть все новости