Яна Рудковская удивила фанатов гречкой на завтрак

Яна Рудковская всё также продолжает вести полюбившуюся многим фанатам рубрику «Мои завтраки». Музыкальный продюсер регулярно демонстрирует фолловерам не только любимые лакомства, но и разнообразную сервировку стола. Сегодня же супруг Евгения Плющенко удалось очень удивить подписчиков в Instagram, ведь на завтрак у неё была обычная гречка.В подписи к публикации Яна Рудковская указала, что иногда завтра должен быть не только вкусным, но и полезным. Поклонники согласились со знаменитостью, но признались, что не ожидали таких фотографий в её микроблоге.