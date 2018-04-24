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Майя Донцова продолжает унижаться перед Алексеем Купиным и просить его вернуться к ней

Майя Донцова не готова отпустить своего возлюбленного Алексея Купина, поэтому продолжает активно унижаться перед ним и просить парня возобновить с ней отношения.

Ни для кого из телезрителей скандального реалити-шоу «Дом-2» не является секретом то, что Алексей решил окончательно поставить точку в отношениях с Майей. Молодой человек заявил, что не готов больше мириться с характером девушки, поэтому принял для себя очень серьезное решение - расстаться с избранницей.

Майя Донцова продолжает унижаться перед Алексеем Купиным и просить его вернуться к ней

Стоит вспомнить, что примерно несколько недель назад Донцова рвала и метала из-за лжи Купина на тему его совместного с Романом Капаклы отпуска в Египет.

Тем не менее, стоило Алексею тоже начать обвинять свою возлюбленную в предательстве, а если быть точнее в неоднократных попытках следить за его общением и переписками с мамой и в социальных сетях, как уже Майе пришлось выискивать себе оправдания.

Как выяснилось, Купин настолько уже устал от постоянных выходок и неприятного поведения по отношению к себе Донцовой, что он решил окончательно разорвать отношения. Как можно наблюдать сейчас, именно этот факт помог Майе прийти в себя и осознать, что никто не будет терпеть ее постоянные капризы.

Майя Донцова продолжает унижаться перед Алексеем Купиным и просить его вернуться к ней

Девушка, не теряя надежды на расположения избранника, принялась делать все возможное для того, чтобы возлюбленный вернулся к ней. Судя по видеоролику, который несколько часов назад появился в Сети, Майя в очередной раз решилась на порцию унижений ради Алексея.

Так под балконом VIP-дома Донцова принялась запускать в небо воздушные шарики и почти что исполнила для Купина серенаду. Оказывается, что девушка настолько сильно не хочет отпускать своего возлюбленного, что даже после того, как тот начал откровенно стебаться над ней, не прекратила свои действия.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:33
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