В Московском Кредитном банке держателям карт международных платежных систем стала доступна система Apple Pay
Платежный инструмент Apple Pay - личная безопасная и легкая система мобильных платежей, которая отличается удобством и скоростью. Она, как сообщает «Соловей.Инфо», стала доступна контрагентам Московского Кредитного банка, которые являются владельцами карт, относящихся к международным платежным системам.
Нововведение прокомментировал Касабов Артем, сотрудник Департамента развития розничных продаж МКБ: «Клиенты нашего финансового учреждения, которые являются держателями карт МКБ и имеют в собственности продукцию Apple уже с сегодняшнего дня могут воспользоваться Apple Pay - востребованным сервисом оплаты покупок одним касанием. Кабасов пояснил, что теперь иметь при себе карту совсем не обязательно - достаточно иметь в наличии свой любимый гаджет, так как технология мгновенно и безопасно работает через интернет.
Основой мобильной платежной системы Apple Pay является безопасность и конфиденциальность. При добавлении номера кредитной или дебетовой карты в Apple Pay он не сохраняется ни на сервере Apple, ни в самом устройстве. Вместо этого в чипе устройства «Безопасный Элемент» хранится зашифрованный уникальный номер аккаунта. Для авторизации каждой транзакции динамически генерируется одноразовый уникальный секретный код.
Платежный инструмент Apple Pay настраивается просто - добавить кредитную или дебетовую карту клиент может, воспользовавшись приложением Wallet. Расплатиться при помощи Apple Pay в магазине можно с таких устройств, как iPhone SE, iPhone 6 и с более поздних моделей или с Apple Watch.
Через систему Apple Pay довольно просто осуществлять покупки на вебсайтах и в приложениях . Для этого достаточно один раз прикоснуться пальцем к Touch ID или кликнуть дважды боковой кнопкой и взглянуть на iPhone X, чтобы подтвердить операцию через сканер Face ID. Больше не нужно заполнять вручную длинные документы с контактными данными клиента или повторять постоянно ввод данных о доставке и выставленном счете.
Если оплата покупки производится или в Safari, или в приложениях, система Apple Pay доступна на устройствах iPhone 6, iPad mini 3, iPad Air 2, на iPad Pro и моделях по-новее.
Также в браузере Safari система Apple Pay будет доступна на любой модели Mac, которая выпущена не позднее 2012 года и оснащена компьютерной системой macOS Sierra. При этом подтверждать платеж есть возможность с Apple Watch, с iPhone 6 или более новой модели, а также при помощи Touch ID на новых MacBook Pro.
Кроме того, Московским Кредитным банком разработана система бонусов по программе «МКБ Бонус» - при подключении первой карты к Apple Pay клиент получает 500 бонусных баллов.