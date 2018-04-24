Кейт Миддлтон сравнили с принцессой Дианой

Мама с малышом впервые предстали перед общественностью всего семь часов спустя после появления на свет наследника. Кейт Миддлтон в сопровождении мужа принца Уильяма и с малышом на руках вышла на публику в алом платье с белым воротом, которое тут же стало объектом всеобщего внимания присутствовавших. Все дело в том, что в свое время принцесса Диана покидала роддом в наряде такого же цвета.Имя малыша королевская чета еще не огласила. Стоит напомнить, что Уильям и Кейт уже воспитывают двоих наследников: принца Джорджа и Принцессу Шарлотту, которые тоже присутствовали на выписке мамы и младшего брата из роддома.