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Кейт Миддлтон сравнили с принцессой Дианой

23 апреля герцогиня Кэмбриджская Кейт Миддлтон и принц Уильям родителями стали в третий раз. Наряд герцогини, в котором она выходила поприветствовать общественность вместе с мужем, сравнили с нарядом принцессы Дианы, который был на ней в момент выписки из роддома.

Кейт Миддлтон сравнили с принцессой Дианой


Мама с малышом впервые предстали перед общественностью всего семь часов спустя после появления на свет наследника. Кейт Миддлтон в сопровождении мужа принца Уильяма и с малышом на руках вышла на публику в алом платье с белым воротом, которое тут же стало объектом всеобщего внимания присутствовавших. Все дело в том, что в свое время принцесса Диана покидала роддом в наряде такого же цвета.

Кейт Миддлтон сравнили с принцессой Дианой


Имя малыша королевская чета еще не огласила. Стоит напомнить, что Уильям и Кейт уже воспитывают двоих наследников: принца Джорджа и Принцессу Шарлотту, которые тоже присутствовали на выписке мамы и младшего брата из роддома.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 21:00
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