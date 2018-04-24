Тина Канделаки рассказала о несостоявшихся отношениях с Брюсом Уиллисом

Тина Канделаки недавно приняла участие в Synergy Insight Forum, где рассказала о том, с какими трудностями ей приходилось сталкиваться во время освоения профессии, а также поделилась собственными секретами успеха. Между словом знаменитость коснулась и того периода, когда ей удалось лично познакомиться с известным актёром Брюсом Уиллисом, а также объяснила, почему их роман так и не состоялся.Оказалось, что встреча с мировой знаменитостью была совершенно неожиданной, ведь до последнего момента Тина Канделаки была уверена, что её просто разыгрывают. Позже, когда совместная работа была завершена, голливудский «крепкий орешек» вынужден был вернуться домой, позвав с собой и ведущую. Тогда, признаётся Канделаки, она побоялась решиться на такие кардинальные перемены в жизни, а потому роман с Брюсом Уиллисом закончился, так толком и не начавшись.