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Бетон становится лучше на 146 процентов при смешивании с графеном

Британскими учеными Эксетерского университета проведен научный эксперимент, уникальность которого заключается в изменении свойств бетона, добавлением в его состав графена. Результаты показали увеличение прочности самого распространенного искусственного строительного материала, причем его прочность повышена в полтора раза.

На проведение подобных экспериментов, ученых натолкнул постоянно повышающийся уровень спроса бетона при строительных работах. Последние анализы его состава позволили специалистам из Эксетерского университета получить положительный результат, используя возможность смешивания бетона с графеном. Итоговые показатели привели к увеличению прочности искусственного материала на 146%. Подобное слияние распространенных строительных веществ, отразилось в итоговой смеси и на ее теплоемкости, повысившей показатель на 88%.
Бетон становится лучше на 146 процентов при смешивании с графеном


Помимо прочего, результаты соединений бетона с графеном отразились и на высокой водонепроницаемости. Британские ученые, после обобщения всех доступных уникальной смесью преимуществ, сделали вывод, что получается строительный материал, который будет чрезвычайно востребован на рынке.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 20:45
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