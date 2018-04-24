Бетон становится лучше на 146 процентов при смешивании с графеном

На проведение подобных экспериментов, ученых натолкнул постоянно повышающийся уровень спроса бетона при строительных работах. Последние анализы его состава позволили специалистам из Эксетерского университета получить положительный результат, используя возможность смешивания бетона с графеном. Итоговые показатели привели к увеличению прочности искусственного материала на 146%. Подобное слияние распространенных строительных веществ, отразилось в итоговой смеси и на ее теплоемкости, повысившей показатель на 88%.Помимо прочего, результаты соединений бетона с графеном отразились и на высокой водонепроницаемости. Британские ученые, после обобщения всех доступных уникальной смесью преимуществ, сделали вывод, что получается строительный материал, который будет чрезвычайно востребован на рынке.