22-летняя дочь Юэна Макгрегора снялась для журнала Playboy

В своем аккаунте в Instagram Клара Макгрегор опубликовала несколько провокационных снимков. На одной из фотографий девушка демонстрирует прелести своего тела, будучи полностью обнаженной, лишь прикрывая интимные подробности рукой. На другом снимке позирует в роскошном нижнем белье.По всей видимости, отец юной модели Юэн Макгрегор положительно относится к занятию дочери. К тому же, актер помогает восходящей звезде стать более популярной: недавно он взял дочь вместе с собой на премьеру своей киноленты «Zoe». Стоит отметить, что Клара выбрала довольно таки провокационный наряд: полупрозрачное платье, сквозь которое можно был увидеть ее бюст и белье.От девушки можно ожидать немало сюрпризов в будущем, если уж она позволила себе выйти в таком вид на мероприятие под руку с отцом.