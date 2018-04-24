АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мансийский йети стал виновником гибели группы Дятлова
EUR 75.79 USD 61.77
Курс валют на 24.04.2018

22-летняя дочь Юэна Макгрегора снялась для журнала Playboy

22-летняя дочь Юэна Макгрегора Клара решила пойти по стопам отца, начав активно строить свою карьеру в шоу-бизнесе. Девушка громко заявила о себе снявшись для глянца Playboy.

22-летняя дочь Юэна Макгрегора снялась для журнала Playboy


В своем аккаунте в Instagram Клара Макгрегор опубликовала несколько провокационных снимков. На одной из фотографий девушка демонстрирует прелести своего тела, будучи полностью обнаженной, лишь прикрывая интимные подробности рукой. На другом снимке позирует в роскошном нижнем белье.

22-летняя дочь Юэна Макгрегора снялась для журнала Playboy


По всей видимости, отец юной модели Юэн Макгрегор положительно относится к занятию дочери. К тому же, актер помогает восходящей звезде стать более популярной: недавно он взял дочь вместе с собой на премьеру своей киноленты «Zoe». Стоит отметить, что Клара выбрала довольно таки провокационный наряд: полупрозрачное платье, сквозь которое можно был увидеть ее бюст и белье.

От девушки можно ожидать немало сюрпризов в будущем, если уж она позволила себе выйти в таком вид на мероприятие под руку с отцом.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 20:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Древнеримские гладиаторы были толстыми
В Македонии обнаружены ископаемые останки предка
Новый кроссовер Haval F5 представят в Пекине
Ученые: В сверхмассивной черной дыре Млечного
Кейт Миддлтон сравнили с принцессой Дианой
Бетон становится лучше на 146 процентов при
22-летняя дочь Юэна Макгрегора снялась для
Супруг Ксении Бородиной облажался с ремонтом
По мнению пользователей Сети, Лена Миро завидует
УФАС планирует проверить данные касательно
Новый внедорожник Ford Explorer представят на
Скарлетт Йоханссон кардинально сменила имидж
Евгения Феофилактова показала себя красивой и
Хавьер Бардем вступился за Вуди Аллена, которого
Стали известны цены на новый седан Toyota Avalon
Снимок Саши Черно для похудения шокировал
Смартфон OnePlus 6 оснащается стеклянным корпусом
Хейтеры отметили, что Александр Гобозов с каждым
Канье Уэст запечатлел Ким Кардашьян обнаженной
В сеть выложили рендеры купеобразного кроссовера
В Сети заподозрили, что Андрей Штрих является
NASA показало на видео, как тысячи астероидов
Анастасия Костенко начала активно готовится к
Поклонники считают, что экс-участнице «Дома-2»
При ремонте дороги в Латвии обнаружили останки
Алексей Купин против общения Майи Донцовой с его
Учёные обнаружили в созвездии Центавра необычный
Учёные: Атмосфера Урана имеет запах тухлых яиц
В Иркутске из-за санкций США отменили
Наследники Принса подали в суд на больницу
Просмотреть все новости