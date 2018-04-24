22-летняя дочь Юэна Макгрегора снялась для журнала Playboy
22-летняя дочь Юэна Макгрегора Клара решила пойти по стопам отца, начав активно строить свою карьеру в шоу-бизнесе. Девушка громко заявила о себе снявшись для глянца Playboy.
В своем аккаунте в Instagram Клара Макгрегор опубликовала несколько провокационных снимков. На одной из фотографий девушка демонстрирует прелести своего тела, будучи полностью обнаженной, лишь прикрывая интимные подробности рукой. На другом снимке позирует в роскошном нижнем белье.
По всей видимости, отец юной модели Юэн Макгрегор положительно относится к занятию дочери. К тому же, актер помогает восходящей звезде стать более популярной: недавно он взял дочь вместе с собой на премьеру своей киноленты «Zoe». Стоит отметить, что Клара выбрала довольно таки провокационный наряд: полупрозрачное платье, сквозь которое можно был увидеть ее бюст и белье.
От девушки можно ожидать немало сюрпризов в будущем, если уж она позволила себе выйти в таком вид на мероприятие под руку с отцом.
В своем аккаунте в Instagram Клара Макгрегор опубликовала несколько провокационных снимков. На одной из фотографий девушка демонстрирует прелести своего тела, будучи полностью обнаженной, лишь прикрывая интимные подробности рукой. На другом снимке позирует в роскошном нижнем белье.
По всей видимости, отец юной модели Юэн Макгрегор положительно относится к занятию дочери. К тому же, актер помогает восходящей звезде стать более популярной: недавно он взял дочь вместе с собой на премьеру своей киноленты «Zoe». Стоит отметить, что Клара выбрала довольно таки провокационный наряд: полупрозрачное платье, сквозь которое можно был увидеть ее бюст и белье.
От девушки можно ожидать немало сюрпризов в будущем, если уж она позволила себе выйти в таком вид на мероприятие под руку с отцом.