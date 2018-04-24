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У Екатерины Зиновьевой случилась первая близость после расставания с Александром Гобозовым

Екатерина Зиновьева порадовала своих поклонников сообщением о том, что она наконец-таки решилась на «волшебство» после расставания с Александром Гобозовым.

Стоит отметить, что решение 35-летнего мужчины поставить точку в отношениях с 20-летней тогда еще жгучей брюнеткой, стало для Екатерины большой неожиданностью. Несмотря на влюбленный взгляд Александра на Ивану Дилову, девушка до последнего была уверена, что экс-возлюбленный еще вернется к ней.

У Екатерины Зиновьевой случилась первая близость после расставания с Александром Гобозовым

Только после того, как Гобозов решил закрутить роман с Ольгой Жариковой, Зиновьева поняла, что нужно срочно начинать как-то действовать. Тогда еще брюнетка согласилась даже на такие крайние меры, как участие в нашумевшем конкурсе «Свадьба на миллион».

К счастью на горизонте Екатерины появился обворожительный Денис Давыдов, который просто-таки укутал девушку заботой, теплотой и нежностью. В результате Зиновьева решила, что готова переходить с новым избранником на новый этап отношений.

Теперь уже блондинка заявила, что именно «волшебством» она решила доказать Денису, коллективу и телезрителям, что начала испытывать к своему молодому человеку искренние чувства.

Только вот все подробности страстной ночи Зиновьевой и Давыдова не остались чем-то личным для парочки, ведь буквально на следующий день избранник Екатерины в красках принялся расписывать все происходящее за балдахином.

У Екатерины Зиновьевой случилась первая близость после расставания с Александром Гобозовым

Сама же Екатерина заявила своим коллегам по телестройке, что ее целиком и полностью устраивает все то, что у нее происходит и происходило ночью с Денисом. Более того, блондинка подчеркнула, что молодой человек превзошел своего предшественника в любовных делах в несколько раз.

На данным момент парочка во всеуслышание заявляет, что они планируют не только продолжать свои отношения, но и намерены закончить их чем-то куда серьезней.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:01
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