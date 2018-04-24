Во время эфира Виктории Боне напомнили о задолженности за электричество

После развода с миллионером Алексом Смерфитом Виктория убеждает всех что ее финансовое состояние не изменилось, но во время одного из прямых эфиров с подписчиками Боне прямо напомнили о долге за электричество.В ходе розыгрыша приза в прямом эфире Instagram Виктория ответила за телефонный звонок, и всем стало известно, что знаменитость задолжала Мосэнергосбыту крупную сумму. Пользователи посчитали, что все разговоры о состоятельности Виктории Бони являются фикцией.Звезда телестройки была неприятно удивлена, но постаралась сохранить «хорошую мину при плохой игре» и решила не объяснять ситуацию слушателям.