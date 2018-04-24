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Во время эфира Виктории Боне напомнили о задолженности за электричество

Экс-участница «Дом-22 Виктория Боня нынче считается успешной моделью, ведущей и актрисой, которая неустанно напоминает поклонникам о своем благосостоянии.

После развода с миллионером Алексом Смерфитом Виктория убеждает всех что ее финансовое состояние не изменилось, но во время одного из прямых эфиров с подписчиками Боне прямо напомнили о долге за электричество.

Во время эфира Виктории Боне напомнили о задолженности за электричество

В ходе розыгрыша приза в прямом эфире Instagram Виктория ответила за телефонный звонок, и всем стало известно, что знаменитость задолжала Мосэнергосбыту крупную сумму. Пользователи посчитали, что все разговоры о состоятельности Виктории Бони являются фикцией.

Звезда телестройки была неприятно удивлена, но постаралась сохранить «хорошую мину при плохой игре» и решила не объяснять ситуацию слушателям.

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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:55
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