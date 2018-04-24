Новый внедорожник Ford Explorer представят на автосалоне во Владивостоке

Как отмечают организаторы автосалона Vladivostok International Autosalon, сейчас выставку наполняют мероприятиями и разрабатываются деловые программы для бизнесменов. Свою продукцию во Владивосток привезут более 40 организаций из России и других стран. В частности, американские производители представят обновлённую версию Ford Explorer, а также устроят тест-драйв внедорожника.Компания Subaru покажет технологию EyeSight, которая представляет собой две камеры, создающие стереоизображение, по ним автомобиль способен более эффективно следить за дорогой, реагируя на те или иные ситуации.Также на выставке будут представлены стенды с продукцией нескольких тюнинг-ателье. Тюнеры привезут на автосалон доработанные автомобили. К тому же посетители Vladivostok International Autosalon на отдельной площадке смогут увидеть новые мотоциклы.