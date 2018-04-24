Скарлетт Йоханссон кардинально сменила имидж

Скарлетт приехала на акцию, приуроченную к выходу мировой кинопремьеры «Мстители: Война бесконечности», в черных широких укороченных брюках из гладкой кожи, такого же цвета атласной блузе и «лодочках» в тон образу. Но самая важная деталь этого образа – прическа актрисы: она перекрасилась в шатенку.Такой кардинальной смены образа никто не ожидал от нее. Учитывая тот факт, что Скарлетт всего две недели назад участвовала в съемках картины с Адамом Драйвером, на которой была блондинкой.Несмотря на то, что новый имидж Йоханссон смотрится непривычно, он, определенно, ей идет. К тому же, Скарлетт дополнила свой образ естественным make up`ом.