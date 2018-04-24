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Экс-участница «Дом-2» Виктория Романец шокировала фанатов дряблой грудью

Бывшую участницу скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Викторию Романец осудили за дряблую грудь.

Ни для кого из многочисленных поклонников обворожительной брюнетки не является секретом то, что всего несколько месяцев назад Виктория отметила свой 28-й день рождение. Экс-звезда телестройки решила отпраздновать очень важное для себя событие с размахом, поэтому отправилась в Париж.

Экс-участница «Дом-2» Виктория Романец шокировала фанатов дряблой грудью

Нужно сказать, что Романец довольно часто подчеркивает свой, по мнению девушки, очень юный возраст. Также Вика не упускает возможности лишний раз отметить, что она невероятно эффектно и просто-таки шикарно выглядит в свои 28.

Только вот большое количество пользователей Сети убежденны совсем в другом. В последнее время Викторию принялись активно высмеивать из-за перекаченного ботоксом лица. Многие фолловеры уверены, что подобными процедурами Романец попросту испортила свою внешность и стала похожа на женщину 40 лет.

Более того, некоторые фанаты брюнетки начали призывать свою любимицу остановиться, заявляя, что своими стремлениями быть красивой и всегда молодой она уже давно перестала вызывать у кого-либо восторг.

Экс-участница «Дом-2» Виктория Романец шокировала фанатов дряблой грудью

Лишним подтверждением тому, что Виктория стремительно начала стареть, являются ее последние публикации в социальной сети Инстаграм. Несколько дней назад Романец обнародовала в личном микроблоге несколько новых снимков, на одном из которых невооруженным взглядом видно, что ее силиконовая грудь стала дряблой.

Отметим, что фолловеры поспешили указать бывшей участнице телепроекта на ее явные минусы, однако Вика в очередной раз не стала обращать внимания на замечания хейтеров и продолжила сама же себя «палить».
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:37
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