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Виктория Дайнеко не может улететь в Париж из-за проблем с визой

Виктория Дайнеко не может улететь в Париж из-за внезапно обнаружившихся проблем с визой в паспорте. Об этом певица рассказала своим подписчикам в Instagram, прикрепив к посту фотографию, на которой тоскливо смотрит вдаль.

Виктория Дайнеко не может улететь в Париж из-за проблем с визой

На днях Викторию Дайнеко посетила мысль о том, что неплохо было бы слетать на несколько дней в Париж, да вот только выяснилось, что виза этого не позволяет, так как уже просрочена. Подписчики певицы не увидели в случившемся ничего такого, из-за чего можно было бы грустить, ведь оформить документы повторно можно всего за несколько дней, а вот потом и смело отправляться во Францию.

К столь печальному посту о просроченной визе, из-за которой она теперь не может улететь в Париж, Виктория Дайнеко прикрепила фотоснимок, на котором запечатлена на стуле, с тоской смотрящей вдаль. Образ певицы понравился пользователям, а некоторые и вовсе сравнили ей с коллегой по сцене Ольгой Серябкиной.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 13:35
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