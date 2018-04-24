Виктория Дайнеко не может улететь в Париж из-за проблем с визой

На днях Викторию Дайнеко посетила мысль о том, что неплохо было бы слетать на несколько дней в Париж, да вот только выяснилось, что виза этого не позволяет, так как уже просрочена. Подписчики певицы не увидели в случившемся ничего такого, из-за чего можно было бы грустить, ведь оформить документы повторно можно всего за несколько дней, а вот потом и смело отправляться во Францию.К столь печальному посту о просроченной визе, из-за которой она теперь не может улететь в Париж, Виктория Дайнеко прикрепила фотоснимок, на котором запечатлена на стуле, с тоской смотрящей вдаль. Образ певицы понравился пользователям, а некоторые и вовсе сравнили ей с коллегой по сцене Ольгой Серябкиной.