Хавьер Бардем вступился за Вуди Аллена, которого обвинили в насилии над падчерицей
32-летняя падчерица Вуди Аллена Дилан Фэрроу заявила о том, что он надругался над ней, когда ей было семь лет. Некоторые знаменитости отказались после данной огласки сотрудничать с режиссером. Однако такую позицию приняли не все: 49-летний актер Хавьер Бардем выступил в защиту кинорежиссера.
После того, как падчерица Вуди Аллена Дилан Фэрроу заявила о совершенных насильственных действиях над ней со стороны отчима, от сотрудничества с ним отказались многие артисты, среди которых: Колин Ферт, Селена Гомес, Марион Котийяр и др. Девушка также сообщила, что расследование по делу о насильственных действиях со стороны Вуди Аллена провели сразу и, более того, работники социальных служб сочли поведение отчима в отношении 7-летней Дилан «чрезвычайно ненадлежащим», но наказания он не понес. Теперь через 25 лет Фэрроу снова пытается добиться справедливости.
В интервью французскому изданию Paris Match Хавьер Бардем рассказал, что более чем удивлен всем происходящим. Суд Нью-Йорка и Коннектикута признал Вуди Аллена невиновным, и с 2007 года ситуация осталась такой же. Артист заявил, что не верит в существование каких-либо доказательств вины режиссера.
После того, как падчерица Вуди Аллена Дилан Фэрроу заявила о совершенных насильственных действиях над ней со стороны отчима, от сотрудничества с ним отказались многие артисты, среди которых: Колин Ферт, Селена Гомес, Марион Котийяр и др. Девушка также сообщила, что расследование по делу о насильственных действиях со стороны Вуди Аллена провели сразу и, более того, работники социальных служб сочли поведение отчима в отношении 7-летней Дилан «чрезвычайно ненадлежащим», но наказания он не понес. Теперь через 25 лет Фэрроу снова пытается добиться справедливости.
В интервью французскому изданию Paris Match Хавьер Бардем рассказал, что более чем удивлен всем происходящим. Суд Нью-Йорка и Коннектикута признал Вуди Аллена невиновным, и с 2007 года ситуация осталась такой же. Артист заявил, что не верит в существование каких-либо доказательств вины режиссера.