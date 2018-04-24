Хавьер Бардем вступился за Вуди Аллена, которого обвинили в насилии над падчерицей

После того, как падчерица Вуди Аллена Дилан Фэрроу заявила о совершенных насильственных действиях над ней со стороны отчима, от сотрудничества с ним отказались многие артисты, среди которых: Колин Ферт, Селена Гомес, Марион Котийяр и др. Девушка также сообщила, что расследование по делу о насильственных действиях со стороны Вуди Аллена провели сразу и, более того, работники социальных служб сочли поведение отчима в отношении 7-летней Дилан «чрезвычайно ненадлежащим», но наказания он не понес. Теперь через 25 лет Фэрроу снова пытается добиться справедливости.В интервью французскому изданию Paris Match Хавьер Бардем рассказал, что более чем удивлен всем происходящим. Суд Нью-Йорка и Коннектикута признал Вуди Аллена невиновным, и с 2007 года ситуация осталась такой же. Артист заявил, что не верит в существование каких-либо доказательств вины режиссера.