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Стали известны цены на новый седан Toyota Avalon

Компания Toyota выводит на североамериканский рынок новый седан Avalon. Автомобиль будет предложен с бензиновым двигателем и с гибридной силовой установкой, его цена стартует от 35 500 долларов, что эквивалентно 2 197 000 рублей.

Стали известны цены на новый седан Toyota Avalon


Официальная премьера седана Toyota Avalon состоялась в начале 2018 года. Автомобиль создан на архитектуре TNGA, на которой построены Toyota Prius, Toyota Camry и Toyota C-HR. После смены поколения Toyota Avalon немного увеличилась в размерах, а также у автомобиля возросла колёсная база. К тому же автомобиль получил стильный и современный внешний дизайн в духе Toyota Camry.

На североамериканском рынке седан Toyota Avalon будет реализовываться с 6-цилиндровым силовым агрегатом объёмом 3,5 литра производительностью 301 лошадиную силу. Также автомобиль будет предложен с гибридным агрегатом, который состоит из электрического мотора и бензинового двигателя ёмкостью 2,5 литра.

В функциональный перечень нового седана входит аудиосистема с объёмным звучанием, мультимедийный центр с тачскрином, климат-контроль, десять эйрбегов и другие опции.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 19:30
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