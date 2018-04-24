Стали известны цены на новый седан Toyota Avalon

Официальная премьера седана Toyota Avalon состоялась в начале 2018 года. Автомобиль создан на архитектуре TNGA, на которой построены Toyota Prius, Toyota Camry и Toyota C-HR. После смены поколения Toyota Avalon немного увеличилась в размерах, а также у автомобиля возросла колёсная база. К тому же автомобиль получил стильный и современный внешний дизайн в духе Toyota Camry.На североамериканском рынке седан Toyota Avalon будет реализовываться с 6-цилиндровым силовым агрегатом объёмом 3,5 литра производительностью 301 лошадиную силу. Также автомобиль будет предложен с гибридным агрегатом, который состоит из электрического мотора и бензинового двигателя ёмкостью 2,5 литра.В функциональный перечень нового седана входит аудиосистема с объёмным звучанием, мультимедийный центр с тачскрином, климат-контроль, десять эйрбегов и другие опции.