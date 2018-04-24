Тина Канделаки разочаровала фанатов неудачной «мокрой укладкой»

Тина Канделаки сегодня в своём микроблоге заговорила с фанатами о новости, что мессенджер Telegram вновь заработал, но даже эта информация отошла на второй план из-за неудачной «мокрой укладки» телеведущей. К своему посту журналист прикрепила фотографию, на которой позирует с широко расставленными ногами и раскинутыми в стороны руками в ярко-красном плаще. Глаза Канделаки на снимке закрыты тёмными очками в розовой оправе, а вот причёска и вовсе ей не подходит, считают фанаты.Многие сошлись во мнении на том, что даже с плотно собранными в хвост волосами ведущая смотрится гораздо лучше, нежели вот с такой «мокрой укладкой». Подписчики микроблога Канделаки постарались аккуратно намекнуть своей любимице на то, что впредь такую причёску лучше не делать.