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Тина Канделаки разочаровала фанатов неудачной «мокрой укладкой»

Ведущая и журналист Тина Канделаки разочаровала фанатов в Instagram неудачной «мокрой укладкой» на новом снимке. Кадр в элегантном ярко-красном плаще вызвал самые разные мнения у подписчиков звезды.

Тина Канделаки разочаровала фанатов неудачной «мокрой укладкой»

Тина Канделаки сегодня в своём микроблоге заговорила с фанатами о новости, что мессенджер Telegram вновь заработал, но даже эта информация отошла на второй план из-за неудачной «мокрой укладки» телеведущей. К своему посту журналист прикрепила фотографию, на которой позирует с широко расставленными ногами и раскинутыми в стороны руками в ярко-красном плаще. Глаза Канделаки на снимке закрыты тёмными очками в розовой оправе, а вот причёска и вовсе ей не подходит, считают фанаты.

Многие сошлись во мнении на том, что даже с плотно собранными в хвост волосами ведущая смотрится гораздо лучше, нежели вот с такой «мокрой укладкой». Подписчики микроблога Канделаки постарались аккуратно намекнуть своей любимице на то, что впредь такую причёску лучше не делать.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 13:17
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