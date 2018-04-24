Анастасия Костенко намекнула на сходство фанатов Бузовой с упырями и вурдалаками

Последний снимок с комментарием. Поклонники Анастасии восприняли как троллинг бывшей супруги ее мужа, футболиста Дмитрия Тарасова, Ольги Бузовой., - написала Костенко под нежным фото.Поклонники усмотрели в этом комментарии намек на сходство фанатов Ольги Бузовой с вурдалаками и упырями, а один из подписчиков даже подметил, что «Ольча не ведьма, а пришествие Антихриста».Саму Анастасию Костенко фолловеры восприняли позитивно. Отметив ее красоту, утонченность и нежность, тогда как антифанаты напомнили ей, что она в свое время увела чужого мужа из семьи.