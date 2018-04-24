Анастасия Костенко намекнула на сходство фанатов Бузовой с упырями и вурдалаками
Беременная модель Анастасия Костенко редко публикует свежие фото в Instagram, а потому все они привлекают внимание, как фанатов, так и хейтеров.
Последний снимок с комментарием. Поклонники Анастасии восприняли как троллинг бывшей супруги ее мужа, футболиста Дмитрия Тарасова, Ольги Бузовой.
«Без ума от саундтрека к новому фильму «Гоголь. Вий». Все же, самая идеальная экранизация детища Николая Гоголя по праву принадлежит Кропачеву и Ершову. Чего только стоит неподражаемая игра Натальи Варлей и ее призыв «Ко мне, упыри! Ко мне, вурдалаки!», - написала Костенко под нежным фото.
Поклонники усмотрели в этом комментарии намек на сходство фанатов Ольги Бузовой с вурдалаками и упырями, а один из подписчиков даже подметил, что «Ольча не ведьма, а пришествие Антихриста».
Саму Анастасию Костенко фолловеры восприняли позитивно. Отметив ее красоту, утонченность и нежность, тогда как антифанаты напомнили ей, что она в свое время увела чужого мужа из семьи.
Последний снимок с комментарием. Поклонники Анастасии восприняли как троллинг бывшей супруги ее мужа, футболиста Дмитрия Тарасова, Ольги Бузовой.
«Без ума от саундтрека к новому фильму «Гоголь. Вий». Все же, самая идеальная экранизация детища Николая Гоголя по праву принадлежит Кропачеву и Ершову. Чего только стоит неподражаемая игра Натальи Варлей и ее призыв «Ко мне, упыри! Ко мне, вурдалаки!», - написала Костенко под нежным фото.
Поклонники усмотрели в этом комментарии намек на сходство фанатов Ольги Бузовой с вурдалаками и упырями, а один из подписчиков даже подметил, что «Ольча не ведьма, а пришествие Антихриста».
Саму Анастасию Костенко фолловеры восприняли позитивно. Отметив ее красоту, утонченность и нежность, тогда как антифанаты напомнили ей, что она в свое время увела чужого мужа из семьи.