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Анастасия Костенко намекнула на сходство фанатов Бузовой с упырями и вурдалаками

Беременная модель Анастасия Костенко редко публикует свежие фото в Instagram, а потому все они привлекают внимание, как фанатов, так и хейтеров.

Последний снимок с комментарием. Поклонники Анастасии восприняли как троллинг бывшей супруги ее мужа, футболиста Дмитрия Тарасова, Ольги Бузовой.

Анастасия Костенко намекнула на сходство фанатов Бузовой с упырями и вурдалаками

«Без ума от саундтрека к новому фильму «Гоголь. Вий». Все же, самая идеальная экранизация детища Николая Гоголя по праву принадлежит Кропачеву и Ершову. Чего только стоит неподражаемая игра Натальи Варлей и ее призыв «Ко мне, упыри! Ко мне, вурдалаки!», - написала Костенко под нежным фото.

Поклонники усмотрели в этом комментарии намек на сходство фанатов Ольги Бузовой с вурдалаками и упырями, а один из подписчиков даже подметил, что «Ольча не ведьма, а пришествие Антихриста».

Анастасия Костенко намекнула на сходство фанатов Бузовой с упырями и вурдалаками

Саму Анастасию Костенко фолловеры восприняли позитивно. Отметив ее красоту, утонченность и нежность, тогда как антифанаты напомнили ей, что она в свое время увела чужого мужа из семьи.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:00
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