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Канье Уэст запечатлел Ким Кардашьян обнаженной

Поклонники 37-летней Ким Кардашьян активно следят за обновлениями в ее аккаунте в социальной сети. Светская львица часто делится с ними весьма провокационными фотоснимками в бикини, эротическими селфи и различными фотосессиями в стиле «ню». На этот раз новый пост Ким также приятно удивил подписчиков. Звезда разместила фотографию, на которой запечатлена обнаженной ее супругом 40-летним Канье Уэстом.

Канье Уэст запечатлел Ким Кардашьян обнаженной


Некоторое время рэп-исполнитель приходил в себя после нервного срыва и находился в тени. Однако сейчас она воспрянул духом и заново раскрыл свои таланты, взявшись за написание нового альбома. Он также нашел идею для книги и, более того, попробовал себя в качестве фотографа.

На фотографии, сделанной Канье Уэстом, Ким Кардашьян выглядит нежной, трогательной и ранимой, а не жесткой и агрессивной, как на большинстве снимков. Подписчики теледивы не скупились на комплименты как для нее, так и для ее супруга, отметив ее совершенную красоту и талант певца.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 19:00
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