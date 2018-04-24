Канье Уэст запечатлел Ким Кардашьян обнаженной

Некоторое время рэп-исполнитель приходил в себя после нервного срыва и находился в тени. Однако сейчас она воспрянул духом и заново раскрыл свои таланты, взявшись за написание нового альбома. Он также нашел идею для книги и, более того, попробовал себя в качестве фотографа.На фотографии, сделанной Канье Уэстом, Ким Кардашьян выглядит нежной, трогательной и ранимой, а не жесткой и агрессивной, как на большинстве снимков. Подписчики теледивы не скупились на комплименты как для нее, так и для ее супруга, отметив ее совершенную красоту и талант певца.