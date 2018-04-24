В сеть выложили рендеры купеобразного кроссовера Audi Q8

Прототип Audi Q8 был презентован в январе нынешнего года в двух версиях на автосалоне в Детройте, а в марте ожидается дебют «заряженной» модификации Audi Q8 Sport Concept. Серийная версия кроссовера разработана на архитектуре MLB Evo. В моторную гамму автомобиля должны войти бензиновые и дизельные 6- и 8-цилиндровые турбомоторы.Кроме того ожидается, что новый кроссовер выйдет в модификации Audi SQ8, которая будет комплектоваться трёхнаддувным 8-цилиндровым дизельным агрегатом объёмом 4,0 литра мощностью 435 лошадиных сил, его работа будет осуществляться на пару с 8-скоростной автоматической трансмиссией. Не исключено, что Audi SQ8 появится и с гибридной силовой установкой.