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В Сети любимые очки Елены Темниковой назвали ужасными

Пользователи Сети назвали ужасными любимые очки Елены Темниковой на новом снимке. Певица похвасталась ними в своём микроблоге, отметив, что это был подарок ей на день рождения.

В Сети любимые очки Елены Темниковой назвали ужасными

Елена Темникова в своём Instagram-профиле опубликовала снимок в очень странных очках, написав, что получила их в подарок на день рождения. Теперь, со слов певицы, она постоянно ходит в них и не хочет снимать, ведь уже успела полюбить. Стоит отметить, что форма оправы у новых очков знаменитости не совсем стандартная, что оценили не все подписчики.

В комментариях к посту большинство фолловеров писали, что такая форма не идёт к лицу Темниковой, а некоторые, несмотря на свою любовь к певице, признались, что выглядят её любимые очки просто ужасно. Недовольство поклонников исполнительницы не помешало фотографии набрать 25 тысяч отметок в течение первых 30 минут после публикации.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 12:49
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