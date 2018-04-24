В Сети любимые очки Елены Темниковой назвали ужасными

Елена Темникова в своём Instagram-профиле опубликовала снимок в очень странных очках, написав, что получила их в подарок на день рождения. Теперь, со слов певицы, она постоянно ходит в них и не хочет снимать, ведь уже успела полюбить. Стоит отметить, что форма оправы у новых очков знаменитости не совсем стандартная, что оценили не все подписчики.В комментариях к посту большинство фолловеров писали, что такая форма не идёт к лицу Темниковой, а некоторые, несмотря на свою любовь к певице, признались, что выглядят её любимые очки просто ужасно. Недовольство поклонников исполнительницы не помешало фотографии набрать 25 тысяч отметок в течение первых 30 минут после публикации.