Модель Эмили Ратаковски полностью обнажилась перед камерой
В Instagram американской модели и актрисы Эмили Ратаковски появилось фото, где девушка позирует полностью обнаженной.
Эмили сидит на стуле, обернувшись вполоборота и прикрывая грудь рукой. Черно-белый снимок 26-летней модели многим пришелся по душе. Фанаты назвали ее «самой прекрасной женщиной во всем мире».
В то же время хейтеры недоумевают, «почему миссис Ратаковски публикует такие фотографии онлайн» и что ею движет.
Пользователи призывают Эмили «проснуться» и сделать хоть что-нибудь значимое, пользуясь своей славой.
Напомним, что Эмили Ратаковски часто участвует в обнаженных фотосессиях и появляется на «красных дорожках» в откровенных нарядах.
При этом сама модель признается, что слишком женственные формы иногда мешают ее карьере, так как, например, большая грудь не соответствует размерам модельного бизнеса.
Эмили сидит на стуле, обернувшись вполоборота и прикрывая грудь рукой. Черно-белый снимок 26-летней модели многим пришелся по душе. Фанаты назвали ее «самой прекрасной женщиной во всем мире».
В то же время хейтеры недоумевают, «почему миссис Ратаковски публикует такие фотографии онлайн» и что ею движет.
Пользователи призывают Эмили «проснуться» и сделать хоть что-нибудь значимое, пользуясь своей славой.
Напомним, что Эмили Ратаковски часто участвует в обнаженных фотосессиях и появляется на «красных дорожках» в откровенных нарядах.
При этом сама модель признается, что слишком женственные формы иногда мешают ее карьере, так как, например, большая грудь не соответствует размерам модельного бизнеса.