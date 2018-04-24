Модель Эмили Ратаковски полностью обнажилась перед камерой

Эмили сидит на стуле, обернувшись вполоборота и прикрывая грудь рукой. Черно-белый снимок 26-летней модели многим пришелся по душе. Фанаты назвали ее «самой прекрасной женщиной во всем мире».В то же время хейтеры недоумевают, «почему миссис Ратаковски публикует такие фотографии онлайн» и что ею движет.Пользователи призывают Эмили «проснуться» и сделать хоть что-нибудь значимое, пользуясь своей славой.Напомним, что Эмили Ратаковски часто участвует в обнаженных фотосессиях и появляется на «красных дорожках» в откровенных нарядах.При этом сама модель признается, что слишком женственные формы иногда мешают ее карьере, так как, например, большая грудь не соответствует размерам модельного бизнеса.