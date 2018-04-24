АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мансийский йети стал виновником гибели группы Дятлова
EUR 75.79 USD 61.77
Курс валют на 24.04.2018

Модель Эмили Ратаковски полностью обнажилась перед камерой

В Instagram американской модели и актрисы Эмили Ратаковски появилось фото, где девушка позирует полностью обнаженной.

Эмили сидит на стуле, обернувшись вполоборота и прикрывая грудь рукой. Черно-белый снимок 26-летней модели многим пришелся по душе. Фанаты назвали ее «самой прекрасной женщиной во всем мире».

Модель Эмили Ратаковски полностью обнажилась перед камерой

В то же время хейтеры недоумевают, «почему миссис Ратаковски публикует такие фотографии онлайн» и что ею движет.

Пользователи призывают Эмили «проснуться» и сделать хоть что-нибудь значимое, пользуясь своей славой.

Модель Эмили Ратаковски полностью обнажилась перед камерой

Напомним, что Эмили Ратаковски часто участвует в обнаженных фотосессиях и появляется на «красных дорожках» в откровенных нарядах.

При этом сама модель признается, что слишком женственные формы иногда мешают ее карьере, так как, например, большая грудь не соответствует размерам модельного бизнеса.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:41
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Тина Канделаки разочаровала фанатов неудачной
Кенгуру запретили посещать бар в Национальном
Фанаты Ольги Бузовой уверены, что Филипп Киркоров
Анастасия Костенко намекнула на сходство фанатов
В Тольятти стартовала сборка автомобилей Lada
В Сети любимые очки Елены Темниковой назвали
Сотрудники Белого дома озадачены тем, что Трамп
Модель Эмили Ратаковски полностью обнажилась
В Екатеринбурге первоклассник погиб из-за травмы,
Юлия Барановская отмечает 1 миллион подписчиков в
Электрический кроссовер Roewe Marvel X выйдет на
Чувственная и игривая Любовь Успенская
Кроссовер Skoda Kamiq представлен официально
Мария Лиман разделась для фотосессии в образе
Джордж Буш-старший помещен в реанимацию с сепсисом
Участник «Дома-2» взбесился из-за невинной шутки
В июле этого года начнутся продажи внедорожного
Алиана Устиненко так кричала на свекровь, что
Обнажённый снимок Эмили Ратаковски раскритиковали
В России могут отменить транспортный налог на
Ольга Бузова после Сочи срочно летит в Волгоград
Андрей Черкасов вспомнил о своем детском опыте
Портал CarPrice начал продавать подержанные
Григорий Лепс назвал себя самым богатым
Маргарита Марсо мечтает о летних каникулах и
Пикап Toyota Hilux получил спецверсию Special
Ольга Бузова откусила горячую сосиску Филиппа
Ferrari начала тестировать гибридные суперкары
Алена Савкина примерила свадебное платье в клипе
Елена Степаненко похудела из-за проблем с сердцем
Просмотреть все новости