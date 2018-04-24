Юлия Барановская отмечает 1 миллион подписчиков в Instagram

Юлия Барановская является одной из самых популярных телеведущих России. В Сети она интересна многим не только, как медиа-персона, на и мать. На микроблог писательницы ежедневно подписываются всё новые фолловеры, а сама она старается поддерживать интерес публики свежими публикациями о собственной жизни и другим интересным контентом. Сегодня Барановская радостно сообщила, что количество подписчиков её странички достигло уже 1 миллиона пользователей, с чем поздравила не только себя, но и фанатов.В подписи к новой фотографии телеведущая призналась, что именно аудитория её читателей и приносит ей такую популярность. Юлия Барановская выразила искреннюю благодарность каждому подписчику и отметила, что в её профиле пользователи Instagram пишут самые тёплые и искренние комментарии.