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NASA показало на видео, как тысячи астероидов вращаются в Солнечной системе

Сотрудники NASA создали видео на основании данных с телескопа WISE. За четыре года аппарат заснял более 29 тысячи объектов, вращающихся в Солнечной системе.

NASA показало на видео, как тысячи астероидов вращаются в Солнечной системе


NASA наглядно показало вращение астероидов в Солнечной системе. В 2013 году телескоп WISE был ориентирован на отслеживание объектов в пределах системы, прежде всего угрожающих безопасности Земли. Благодаря его работе на протяжении четырех лет удалось заснять более 29 тысяч объектов.



Большинство объектов, заснятых телескопом, были классифицированы как астероиды, принадлежащие к поясу, расположенному между Марсом и Юпитером. Наибольшую опасность для Земли представляют 10 космических объектов. Учёные сообщают, что WISE позволяет получить размеры и отражательные способности тела, кроме того, он важен для понимания физических свойств объекта. Благодаря телескопу специалисты могут понять из чего сделан астероид и от куда он прилетел.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 18:30
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