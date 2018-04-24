NASA показало на видео, как тысячи астероидов вращаются в Солнечной системе

NASA наглядно показало вращение астероидов в Солнечной системе. В 2013 году телескоп WISE был ориентирован на отслеживание объектов в пределах системы, прежде всего угрожающих безопасности Земли. Благодаря его работе на протяжении четырех лет удалось заснять более 29 тысяч объектов.Большинство объектов, заснятых телескопом, были классифицированы как астероиды, принадлежащие к поясу, расположенному между Марсом и Юпитером. Наибольшую опасность для Земли представляют 10 космических объектов. Учёные сообщают, что WISE позволяет получить размеры и отражательные способности тела, кроме того, он важен для понимания физических свойств объекта. Благодаря телескопу специалисты могут понять из чего сделан астероид и от куда он прилетел.