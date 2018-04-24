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При ремонте дороги в Латвии обнаружили останки 145 советских солдат

Во время дорожно-ремонтных работ в латвийском городе Пампали было обнаружено останки 145 солдат Красной армии.

При ремонте дороги в Латвии обнаружили останки 145 советских солдат


Останки 145-ти погибших советских военнослужащих времен Второй мировой войны обнаружены в ходе ремонта автомобильной дороги, сообщает агентство Delfi. Представитель поискового отряда «Легенда» пояснил, что человеческие останки выявили во время рытья канавы вдоль дороги, что используется для сельскохозяйственных нужд.

Были найдены также ордена, другие военные награды, опираясь на которые можно будет впоследствии идентифицировать личности погибших.

Совместно с представителями российских властей запланировано провести научно-историческую экспертизу, после чего останки солдат перезахоронят на Братском кладбище в Пампали.
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Добавил: George21 Сегодня, 18:15
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