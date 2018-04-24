Чувственная и игривая Любовь Успенская похвасталась новой причёской

Любовь Успенская, несмотря на свой почтительный возраст, продолжает впечатлять публику своими свежими идеями, которые часто касаются и внешнего вида певицы. На днях в микроблоге исполнительницы появилась фотография, на которой та хватается обновлённой причёской, отметив, что идея полностью принадлежит её личному стилисту.Фолловеры обратили внимание ,что умеренный объём и едва заметные волны на волосах значительно молодят артистку. Кто-то даже назвал Успенскую «чувственной и игривой». Основная часть подписчиков певицы призналась, что любит её в любом виде, главное, чтобы не с совсем короткой причёской.