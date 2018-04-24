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Чувственная и игривая Любовь Успенская похвасталась новой причёской

Чувственная и игривая Любовь Успенская похвасталась в своём микроблоге новой причёской от личного стилиста. Знаменитость не стала скрывать, что осталась довольно сменой имиджа, после чего поинтересовалась мнением поклонников на эту тему.

Чувственная и игривая Любовь Успенская похвасталась новой причёской

Любовь Успенская, несмотря на свой почтительный возраст, продолжает впечатлять публику своими свежими идеями, которые часто касаются и внешнего вида певицы. На днях в микроблоге исполнительницы появилась фотография, на которой та хватается обновлённой причёской, отметив, что идея полностью принадлежит её личному стилисту.

Фолловеры обратили внимание ,что умеренный объём и едва заметные волны на волосах значительно молодят артистку. Кто-то даже назвал Успенскую «чувственной и игривой». Основная часть подписчиков певицы призналась, что любит её в любом виде, главное, чтобы не с совсем короткой причёской.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 12:05
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