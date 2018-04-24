Чувственная и игривая Любовь Успенская похвасталась новой причёской
Чувственная и игривая Любовь Успенская похвасталась в своём микроблоге новой причёской от личного стилиста. Знаменитость не стала скрывать, что осталась довольно сменой имиджа, после чего поинтересовалась мнением поклонников на эту тему.
Любовь Успенская, несмотря на свой почтительный возраст, продолжает впечатлять публику своими свежими идеями, которые часто касаются и внешнего вида певицы. На днях в микроблоге исполнительницы появилась фотография, на которой та хватается обновлённой причёской, отметив, что идея полностью принадлежит её личному стилисту.
Фолловеры обратили внимание ,что умеренный объём и едва заметные волны на волосах значительно молодят артистку. Кто-то даже назвал Успенскую «чувственной и игривой». Основная часть подписчиков певицы призналась, что любит её в любом виде, главное, чтобы не с совсем короткой причёской.
Любовь Успенская, несмотря на свой почтительный возраст, продолжает впечатлять публику своими свежими идеями, которые часто касаются и внешнего вида певицы. На днях в микроблоге исполнительницы появилась фотография, на которой та хватается обновлённой причёской, отметив, что идея полностью принадлежит её личному стилисту.
Фолловеры обратили внимание ,что умеренный объём и едва заметные волны на волосах значительно молодят артистку. Кто-то даже назвал Успенскую «чувственной и игривой». Основная часть подписчиков певицы призналась, что любит её в любом виде, главное, чтобы не с совсем короткой причёской.