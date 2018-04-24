Мария Лиман разделась для фотосессии в образе «мышки»

Мария Лиман давно прославилась в Сети достаточно откровенными фотосессиями, но на этот раз она проявила особую фантазию при выборе образа. Пользователи Instagram положительно высказались о новом кадре, для которого та разделась и надела на себя обруч для волос в виде ушек диснеевской «мышки». В кадре, кроме самой Лиман, присутствует также и другая модель, прикрывающая обнажённый бюст звезды Play Boy ладонями.В подписи к фотографии Мария Лиман не стала скрывать, что чувствует себя здесь настоящей игривой «мышкой», которая любит сыр и шампанское. Фолловеры оценили не только идею фотографа, но и снова похвалили выдающиеся формы модели. Некоторые пользователи подчеркнули, что прикрывать грудь модели не нужно, выразив надежду, что на будущих снимках она покажет себя «полностью».