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Учёные: Атмосфера Урана имеет запах тухлых яиц

Учёные выяснили, чем пахнет атмосфера Урана. Космический аппарат "Voyager-2" и телескоп "Gemini North" помогли установить, что из-за наличия высокого содержания сероводорода, облака на объекте имеют запах тухлых яиц.

Учёные: Атмосфера Урана имеет запах тухлых яиц


Учёные положили конец длительным спорам о составе атмосферы Урана. На протяжении 10 лет специалисты использовали для изучения атмосферы газовой планеты аппарат "Voyager-2", однако так и не смогли установить её точный состав. По одной из версий, предполагалось наличие сероводорода и аммиака.

Введение в действие телескопа "Gemini North" раскрыло тайну атмосферы Урана. С помощью инфракрасных снимков было установлено, что над облаками газовой планеты находится сероводород. Это вещество придаёт атмосфере Урана характерный специфический гнилостный запах тухлых яиц. Сероводород также присутствует и в атмосфере других газовых планет - Юпитера и Сатурна, однако в их случае, преобладает аммиак. Учёные отметили, что соотношение этих двух веществ играет важную роль в температуре планет.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 17:45
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