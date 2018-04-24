Учёные: Атмосфера Урана имеет запах тухлых яиц

Учёные положили конец длительным спорам о составе атмосферы Урана. На протяжении 10 лет специалисты использовали для изучения атмосферы газовой планеты аппарат "Voyager-2", однако так и не смогли установить её точный состав. По одной из версий, предполагалось наличие сероводорода и аммиака.Введение в действие телескопа "Gemini North" раскрыло тайну атмосферы Урана. С помощью инфракрасных снимков было установлено, что над облаками газовой планеты находится сероводород. Это вещество придаёт атмосфере Урана характерный специфический гнилостный запах тухлых яиц. Сероводород также присутствует и в атмосфере других газовых планет - Юпитера и Сатурна, однако в их случае, преобладает аммиак. Учёные отметили, что соотношение этих двух веществ играет важную роль в температуре планет.