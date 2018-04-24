В Иркутске из-за санкций США отменили международный книжный фестиваль
Ранее запланированный с 18 по 20 мая международный книжный фестиваль в Иркутске отменили по причине введенных против России очередных американских санкций.
Спонсором мероприятия выступал частный фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело». Но Фонд не был профинансирован, поскольку компании группы «Базовый элемент» понесли существенные убытки после очередных антироссийских санкций США.
Обо всем этом сообщил в Facebook один из организаторов книжного фестиваля Борис Куприянов. Он сожалеет об отмене международного мероприятия, отмечая тот факт, что к Фестивалю-2018 организаторы подготовились намного лучше, учли недочеты предыдущих годов, пригласили в 2,5 раза больше издательств, ждали приезда известнейших российских и зарубежных писателей, ученых, ведущих литературных критиков. Но, увы…
Однако, организаторы не теряют надежды, что международный книжный фестиваль в 2019 году все-таки в Иркутске состоится.
Напомним, как проинформировал американский журнал Forbes, вследствие новых экономических санкций США российский миллиардер, президент холдингов En+, «РусАл» и еще шести компаний Олег Дерипаска не досчитался 1,3 миллиарда долларов. Все российские миллиардеры в сумме потеряли 12 миллиардов долларов.