Наследники Принса подали в суд на больницу

В иске пятеро наследников утверждают, что доктора медцентра в Рок-Айленде, где Принс за неделю до смерти проходил лечение, возможно, и спасли музыканта от передозировки опиоидов. Но в целом они не предприняли всех мер, чтобы избежать следующей передозировки, которая через неделю и погубила знаменитость.Кроме того, родственники будут судиться и с фармацевтами: они обвиняют сотрудников фармкомпании Walgreens в том, что те выдавали для друга Принса препараты, содержащие опиум, и они на самом деле предназначались для музыканта.Певец скончался 2 года назад из-за передозировки опиатами. На прошлой неделе правоохранители закрыли дело по факту смерти знаменитости. По их заявлению, им не удалось определить источник фентанила, находящегося под госнадзором, которое фактически и привело артиста к смерти. По этому уголовному делу никого не привлекли к ответственности.