АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мансийский йети стал виновником гибели группы Дятлова
EUR 75.79 USD 61.77
Курс валют на 24.04.2018

Участник «Дома-2» взбесился из-за невинной шутки Ксении Бородиной

Известная телеведущая прославленного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина неудачно подшутила над Алексеем Кудряшовым.

Несколько часов назад в Сети появился анонс очередного эфира телестройки, который преданные поклонники реалити увидят уже завтра, 25 апреля.

Участник «Дома-2» взбесился из-за невинной шутки Ксении Бородиной

Ни для кого не является секретом, что большая часть домовцев, впрочем как и администрация, телеведущие и зрители, относятся к Алексею, как к маленькому подростку, у которого только начинается переходной возраст. Впрочем ничего сенсационного в этом нет, ведь Кудряшову не так давно исполнилось двадцать лет.

Многие давно уже начали замечать, что Леша из-за своей незрелости демонстрирует чрезмерную эмоциональность и несдержанность. Да и отношения с Анастасией Балинской, а если быть точнее то, как девушка помыкала парнем, говорит само за себя.

Несмотря на то, что Кудряшов расстался с Балинской, пользу из отношений молодой человек все-таки не вынес. Еще недавно по уши влюбленный в Анастасию, теперь принялся заявлять, что у него появились чувства к другой Анастасии – Кочервей.

Участник «Дома-2» взбесился из-за невинной шутки Ксении Бородиной

Как бы то ни было, но решить, кто из блондинок нравится Алексею больше, судя по видеоролику ближайшего выпуска «Дома-2», парень до сих так и не смог. Некоторые слова Кудряшова настолько рассмешили Ксению Бородину, что телеведущая принялась высмеивать маленького Лешу.

Ведущая реалити-шоу несколько раз указала Алексею на его небольшой возраст. Бородина не только прозвала Кудряшова «малышуней», но и заявила, что у молодого человека на губах еще не обсохло эскимо.

Стоит отметить, что парня очень возмутили подобные слова телеведущей в его адрес. Леша попытался сделать вид, что ему все равно на то, что о нем говорят окружающие. Тем не менее, реакция Кудряшова говорила сама за себя.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:33
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Генетика наделила "морских кочевников"
Тина Канделаки разочаровала фанатов неудачной
Кенгуру запретили посещать бар в Национальном
Фанаты Ольги Бузовой уверены, что Филипп Киркоров
Анастасия Костенко намекнула на сходство фанатов
В Тольятти стартовала сборка автомобилей Lada
В Сети любимые очки Елены Темниковой назвали
Сотрудники Белого дома озадачены тем, что Трамп
Модель Эмили Ратаковски полностью обнажилась
В Екатеринбурге первоклассник погиб из-за травмы,
Юлия Барановская отмечает 1 миллион подписчиков в
Электрический кроссовер Roewe Marvel X выйдет на
Чувственная и игривая Любовь Успенская
Кроссовер Skoda Kamiq представлен официально
Мария Лиман разделась для фотосессии в образе
Джордж Буш-старший помещен в реанимацию с сепсисом
Участник «Дома-2» взбесился из-за невинной шутки
В июле этого года начнутся продажи внедорожного
Алиана Устиненко так кричала на свекровь, что
Обнажённый снимок Эмили Ратаковски раскритиковали
В России могут отменить транспортный налог на
Ольга Бузова после Сочи срочно летит в Волгоград
Андрей Черкасов вспомнил о своем детском опыте
Портал CarPrice начал продавать подержанные
Григорий Лепс назвал себя самым богатым
Маргарита Марсо мечтает о летних каникулах и
Пикап Toyota Hilux получил спецверсию Special
Ольга Бузова откусила горячую сосиску Филиппа
Ferrari начала тестировать гибридные суперкары
Алена Савкина примерила свадебное платье в клипе
Просмотреть все новости