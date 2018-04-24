Участник «Дома-2» взбесился из-за невинной шутки Ксении Бородиной

Несколько часов назад в Сети появился анонс очередного эфира телестройки, который преданные поклонники реалити увидят уже завтра, 25 апреля.Ни для кого не является секретом, что большая часть домовцев, впрочем как и администрация, телеведущие и зрители, относятся к Алексею, как к маленькому подростку, у которого только начинается переходной возраст. Впрочем ничего сенсационного в этом нет, ведь Кудряшову не так давно исполнилось двадцать лет.Многие давно уже начали замечать, что Леша из-за своей незрелости демонстрирует чрезмерную эмоциональность и несдержанность. Да и отношения с Анастасией Балинской, а если быть точнее то, как девушка помыкала парнем, говорит само за себя.Несмотря на то, что Кудряшов расстался с Балинской, пользу из отношений молодой человек все-таки не вынес. Еще недавно по уши влюбленный в Анастасию, теперь принялся заявлять, что у него появились чувства к другой Анастасии – Кочервей.Как бы то ни было, но решить, кто из блондинок нравится Алексею больше, судя по видеоролику ближайшего выпуска «Дома-2», парень до сих так и не смог. Некоторые слова Кудряшова настолько рассмешили Ксению Бородину, что телеведущая принялась высмеивать маленького Лешу.Ведущая реалити-шоу несколько раз указала Алексею на его небольшой возраст. Бородина не только прозвала Кудряшова «малышуней», но и заявила, что у молодого человека на губах еще не обсохло эскимо.Стоит отметить, что парня очень возмутили подобные слова телеведущей в его адрес. Леша попытался сделать вид, что ему все равно на то, что о нем говорят окружающие. Тем не менее, реакция Кудряшова говорила сама за себя.