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Алиана Устиненко так кричала на свекровь, что сбежались соседи

Вражда между экс-участницей «Дом-2» Алианой Устиненко и ее свекровью Ольгой Васильевной не утихает, даже после развода супругов Гобозовых.

Недавно Ольгу Васильевну пользователи осудили за нежелание нянчиться с внуком Робертом.

Алиана Устиненко так кричала на свекровь, что сбежались соседи

Напомним, что отец мальчика – Александр Гобозов вернулся на проект и не может посвящать сыну много времени, а его мать Алиана работает и потому на ребенка тоже времени не остается.

Однако Ольга Васильевна не согласна с обвинениями в свой адрес и объяснила, что Роберт далеко не простой мальчик и ей с ним иногда очень тяжело.

Женщина пожаловалась, что Роберт поцарапал машину отца камнем, а один раз раздразнил домашнего пса Матроса, который его цапнул.

Алиана Устиненко так кричала на свекровь, что сбежались соседи

Алиана не разобравшись в ситуации, так кричала на свекровь, что сбежались соседи и теперь Гобозова-старшая не рискует надолго оставаться с внуком.

Ольга Васильевна предлагает невестке отдать ребенка в детский сад, где он будет присмотрен, накормлен и воспитан.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:29
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