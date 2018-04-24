Алиана Устиненко так кричала на свекровь, что сбежались соседи

Недавно Ольгу Васильевну пользователи осудили за нежелание нянчиться с внуком Робертом.Напомним, что отец мальчика – Александр Гобозов вернулся на проект и не может посвящать сыну много времени, а его мать Алиана работает и потому на ребенка тоже времени не остается.Однако Ольга Васильевна не согласна с обвинениями в свой адрес и объяснила, что Роберт далеко не простой мальчик и ей с ним иногда очень тяжело.Женщина пожаловалась, что Роберт поцарапал машину отца камнем, а один раз раздразнил домашнего пса Матроса, который его цапнул.Алиана не разобравшись в ситуации, так кричала на свекровь, что сбежались соседи и теперь Гобозова-старшая не рискует надолго оставаться с внуком.Ольга Васильевна предлагает невестке отдать ребенка в детский сад, где он будет присмотрен, накормлен и воспитан.