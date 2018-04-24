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Учёные: Сахарозаменители способны вызвать диабет II типа

Учёные из Медицинского колледжа Висконсина провели исследование, показавшее, что сахарозаменители способны вызвать развитие диабета II типа. Вред организму наносится в том случае, если человек регулярно употребляет продукты, содержащие заменители сахара.

Учёные: Сахарозаменители способны вызвать диабет II типа


Учёные провели эксперимент, доказавший опасность регулярного употребления сахарозаменителей. Специалисты на протяжении трёх недель кормили лабораторных грызунов продуктами, в которых было высокое содержание фруктозы, глюкозы, ацесульфама и аспартама. По истечению срока исследования, анализ крови, взятый у мышей, показал наличие процессов, вызывающих диабет II типа, кроме того, у особей развилась устойчивость к инсулину.

Учёные отмечают, что грызуны в чей рацион входил натуральный сахар, столкнулись с теми же проблемами, однако в их случае, организм пытался справиться с заболеванием. Нехватка сахара также вредна, как и его переизбыток, она вызывает сбои в работе кишечника, накопление жиров и липидов.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 17:00
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