Учёные: Сахарозаменители способны вызвать диабет II типа

Учёные провели эксперимент, доказавший опасность регулярного употребления сахарозаменителей. Специалисты на протяжении трёх недель кормили лабораторных грызунов продуктами, в которых было высокое содержание фруктозы, глюкозы, ацесульфама и аспартама. По истечению срока исследования, анализ крови, взятый у мышей, показал наличие процессов, вызывающих диабет II типа, кроме того, у особей развилась устойчивость к инсулину.Учёные отмечают, что грызуны в чей рацион входил натуральный сахар, столкнулись с теми же проблемами, однако в их случае, организм пытался справиться с заболеванием. Нехватка сахара также вредна, как и его переизбыток, она вызывает сбои в работе кишечника, накопление жиров и липидов.