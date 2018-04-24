Обнажённый снимок Эмили Ратаковски раскритиковали за глубокую впадину на животе
Пользователи Сети раскритиковали обнажённый снимок Эмили Ратаковски за глубокую впадину на животе. Многие считают, что излишняя худоба не является украшением для женской фигуры.
В Instagram-профиле Эмили Ратаковски появилась свежая фотография, на которой модель предстала перед подписчиками совершенно обнажённой. Обычно подобные снимки вызывают у публики только восторг и одобрение, но не на этот раз. Многих возмутил тот факт, что обнажённая знаменитость слишком втянула живот, что выглядит на кадре, как огромная впадина в этой области.
В комментариях к новой публикации можно встретить множество критикующих фраз. Пользователи Instgaram отмечают, что Эмили Ратаковски и так обладает очень стройными и подтянутыми формами, а вот впадина на животе никак не красит её, даже на полностью обнажённом снимке. Несмотря на возмущение и недовольство, фолловеры всё же оценили снимок модели, под которым уже насчитывается более 10 тысяч отметок «мне нравится».
Напомним, что ранее Эмили Ратаковски показала свой оголённый живот, чтобы опровергнуть появившиеся из-за другого снимка с грейпфрутом слухи о возможной беременности.
В Instagram-профиле Эмили Ратаковски появилась свежая фотография, на которой модель предстала перед подписчиками совершенно обнажённой. Обычно подобные снимки вызывают у публики только восторг и одобрение, но не на этот раз. Многих возмутил тот факт, что обнажённая знаменитость слишком втянула живот, что выглядит на кадре, как огромная впадина в этой области.
В комментариях к новой публикации можно встретить множество критикующих фраз. Пользователи Instgaram отмечают, что Эмили Ратаковски и так обладает очень стройными и подтянутыми формами, а вот впадина на животе никак не красит её, даже на полностью обнажённом снимке. Несмотря на возмущение и недовольство, фолловеры всё же оценили снимок модели, под которым уже насчитывается более 10 тысяч отметок «мне нравится».
Напомним, что ранее Эмили Ратаковски показала свой оголённый живот, чтобы опровергнуть появившиеся из-за другого снимка с грейпфрутом слухи о возможной беременности.