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Ольга Бузова после Сочи срочно летит в Волгоград

Известнейшая ТВ-звезда и восходящая исполнительница Ольга Бузова посетила Сочи с очередным спектаклем «Мужчина нарасхват».

Невзирая на то, что на протяжении нескольких последних лет телеведущая эпатажно-известного реалити-шоу «Дом-2», которая решила покорить музыкальный Олимп, весьма часто попадает в центр самых обсуждаемых тем и скандалов, звезда не планирует останавливаться на достигнутом и сдавать свои позиции.

Ольга Бузова после Сочи срочно летит в Волгоград

Каждый день Ольга заявляет, что намерена воплотить в жизнь очень большое количество планов, а несколько недель назад и вовсе заявила, что в России отныне наступила «ера Бузовой».

Считанные часы назад знаменитость выступила с очередным спектаклем «Мужчина нарасхват» в городе Сочи. Почти сразу же после постановки Ольга написала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм, что через пару часов вылетает в столицу, чтобы потом вылететь в Волгоград.

«Сочи, спасибо вам большое! Кто был сегодня, рассказывайте, как вам наш спектакль? Ну а у меня есть пару часов отдыха, и я вылетаю в Москву, чтобы вылететь в Волгоград. Завтра я у вас с шоу #подзвукипоцелуев», - сообщила Бузова поклонникам в личном микроблоге.


Ольга Бузова после Сочи срочно летит в Волгоград

Нужно сказать, что многочисленные преданные фанаты Ольги не упустили возможности лишний раз восхититься не только талантом своего кумира, но и ее трудолюбием и стремлением покорить все российские сцены, а некоторые даже попросили Бузову начать жалеть себя.

«Оля, пожалей себя, ты скоро убьешь себя! Такой график работы не может остаться без последствий! Ради кого? Чего?», «Ты просто невероятная! Я восхищаюсь тобой, твоим талантом и трудолюбием. Не каждый сможет так!», «Ты просто супер! Обожаю тебя, Оль!!», «Очень красивая! Такая яркая и светлая!», Обожаю тебя и с нетерпением жду встречи в Волгограде», - пишут комментаторы.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:07
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