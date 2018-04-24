Ольга Бузова после Сочи срочно летит в Волгоград

«Сочи, спасибо вам большое! Кто был сегодня, рассказывайте, как вам наш спектакль? Ну а у меня есть пару часов отдыха, и я вылетаю в Москву, чтобы вылететь в Волгоград. Завтра я у вас с шоу #подзвукипоцелуев», - сообщила Бузова поклонникам в личном микроблоге.

«Оля, пожалей себя, ты скоро убьешь себя! Такой график работы не может остаться без последствий! Ради кого? Чего?», «Ты просто невероятная! Я восхищаюсь тобой, твоим талантом и трудолюбием. Не каждый сможет так!», «Ты просто супер! Обожаю тебя, Оль!!», «Очень красивая! Такая яркая и светлая!», Обожаю тебя и с нетерпением жду встречи в Волгограде», - пишут комментаторы.



Невзирая на то, что на протяжении нескольких последних лет телеведущая эпатажно-известного реалити-шоу «Дом-2», которая решила покорить музыкальный Олимп, весьма часто попадает в центр самых обсуждаемых тем и скандалов, звезда не планирует останавливаться на достигнутом и сдавать свои позиции.Каждый день Ольга заявляет, что намерена воплотить в жизнь очень большое количество планов, а несколько недель назад и вовсе заявила, что в России отныне наступила «ера Бузовой».Считанные часы назад знаменитость выступила с очередным спектаклем «Мужчина нарасхват» в городе Сочи. Почти сразу же после постановки Ольга написала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм, что через пару часов вылетает в столицу, чтобы потом вылететь в Волгоград.Нужно сказать, что многочисленные преданные фанаты Ольги не упустили возможности лишний раз восхититься не только талантом своего кумира, но и ее трудолюбием и стремлением покорить все российские сцены, а некоторые даже попросили Бузову начать жалеть себя.