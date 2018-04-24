Андрей Черкасов вспомнил о своем детском опыте пастуха
Ведущий реалити-шоу «Дом-2» Андрей Черкасов, вышедший из его участников, привел на съемки очередного эфира небольшое стадо козликов.
Андрей предложил пользователям посчитать количество животных на фото, но при этом его не учитывать.
Черкасов поделился с фолловерами воспоминаниями из детства, когда ему доверяли обязанности пастуха.
«Знаете, в детстве, у бабушки, в Шилово Рязанской области. Я пас коз. Да, да! Чувствовал себя очень важным и считал это дело ответственным и весьма приятным) Мне маленькому доверяли пасти 7-10 коз. На самом деле взрослые знали, что они никуда не убегут, вернуться к дому, но я твёрдо был уверен, что это моя дисциплина», - написал Черкасов.
Ведущий телестройки уверен, что любовь к животным закладывается с детства. К примеру, козу Катю, которая обеспечивала всю их семью молоком, он помнит до сих пор.
«Столько лет прошло, а я ее помню родимую, черная с двумя белыми полосками по мордашке и сыночка ее помню - такой резвый, дерзкий белый козел, очень любил бодаться», - с ностальгией вспоминает Андрей.
При этом Черкасов отмечает, что нынче про козлов вспоминают, в основном ассоциируя это животное с мужчинами.
Пользователи шутливо предположили, что Черкасов вывел на кастинг потенциальных участников «Дом-2», а кое-кто предложил среди козликов поискать «Саймона, Гобозова и Купина».
Андрей предложил пользователям посчитать количество животных на фото, но при этом его не учитывать.
Черкасов поделился с фолловерами воспоминаниями из детства, когда ему доверяли обязанности пастуха.
«Знаете, в детстве, у бабушки, в Шилово Рязанской области. Я пас коз. Да, да! Чувствовал себя очень важным и считал это дело ответственным и весьма приятным) Мне маленькому доверяли пасти 7-10 коз. На самом деле взрослые знали, что они никуда не убегут, вернуться к дому, но я твёрдо был уверен, что это моя дисциплина», - написал Черкасов.
Ведущий телестройки уверен, что любовь к животным закладывается с детства. К примеру, козу Катю, которая обеспечивала всю их семью молоком, он помнит до сих пор.
«Столько лет прошло, а я ее помню родимую, черная с двумя белыми полосками по мордашке и сыночка ее помню - такой резвый, дерзкий белый козел, очень любил бодаться», - с ностальгией вспоминает Андрей.
При этом Черкасов отмечает, что нынче про козлов вспоминают, в основном ассоциируя это животное с мужчинами.
Пользователи шутливо предположили, что Черкасов вывел на кастинг потенциальных участников «Дом-2», а кое-кто предложил среди козликов поискать «Саймона, Гобозова и Купина».