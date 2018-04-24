Андрей Черкасов вспомнил о своем детском опыте пастуха

Андрей предложил пользователям посчитать количество животных на фото, но при этом его не учитывать.Черкасов поделился с фолловерами воспоминаниями из детства, когда ему доверяли обязанности пастуха., - написал Черкасов.Ведущий телестройки уверен, что любовь к животным закладывается с детства. К примеру, козу Катю, которая обеспечивала всю их семью молоком, он помнит до сих пор., - с ностальгией вспоминает Андрей.При этом Черкасов отмечает, что нынче про козлов вспоминают, в основном ассоциируя это животное с мужчинами.Пользователи шутливо предположили, что Черкасов вывел на кастинг потенциальных участников «Дом-2», а кое-кто предложил среди козликов поискать «Саймона, Гобозова и Купина».