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Андрей Черкасов вспомнил о своем детском опыте пастуха

Ведущий реалити-шоу «Дом-2» Андрей Черкасов, вышедший из его участников, привел на съемки очередного эфира небольшое стадо козликов.

Андрей предложил пользователям посчитать количество животных на фото, но при этом его не учитывать.

Андрей Черкасов вспомнил о своем детском опыте пастуха

Черкасов поделился с фолловерами воспоминаниями из детства, когда ему доверяли обязанности пастуха.

«Знаете, в детстве, у бабушки, в Шилово Рязанской области. Я пас коз. Да, да! Чувствовал себя очень важным и считал это дело ответственным и весьма приятным) Мне маленькому доверяли пасти 7-10 коз. На самом деле взрослые знали, что они никуда не убегут, вернуться к дому, но я твёрдо был уверен, что это моя дисциплина», - написал Черкасов.

Ведущий телестройки уверен, что любовь к животным закладывается с детства. К примеру, козу Катю, которая обеспечивала всю их семью молоком, он помнит до сих пор.

Андрей Черкасов вспомнил о своем детском опыте пастуха

«Столько лет прошло, а я ее помню родимую, черная с двумя белыми полосками по мордашке и сыночка ее помню - такой резвый, дерзкий белый козел, очень любил бодаться», - с ностальгией вспоминает Андрей.

При этом Черкасов отмечает, что нынче про козлов вспоминают, в основном ассоциируя это животное с мужчинами.

Пользователи шутливо предположили, что Черкасов вывел на кастинг потенциальных участников «Дом-2», а кое-кто предложил среди козликов поискать «Саймона, Гобозова и Купина».
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:03
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