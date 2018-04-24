Внедорожник УАЗ «Патриот» получил вариацию с турбокомпрессором

ЗМЗ-409 генерирует 135 л.с. Ульяновские машиностроители недавно также выпустили модернизированный мотор на 149 л.с. Им оснащается коммерческая модель «Профи». ТД-Моторс предлагает два турбокомплекта. Автопроизводители в базовом варианте предусмотрели перепрошитый блок управления двигателем и компрессор GT28. Также имеют место модернизированные системы охлаждения, впуска, выпуска и смазки. Стандартный двигатель УАЗ «Патриот» в случае доработки турбокомплектом от ТД-Моторс, генерирует 180-200 л.с.Второй пакет «Агрессив» находится сейчас в разработке. Он увеличит мощность ЗМЗ-409 примерно до 210-230 л.с. базовый, а также 2-ой пакет получают полугодовую гарантию либо 15 тыс. км. пробега.