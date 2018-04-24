Григорий Лепс назвал себя самым богатым представителем шоу-бизнеса в России

Несмотря на то, что ежедневно в СМИ мелькают имена совершенно других звёзд, Григорий Лепс утверждает, что он является самым богатым человеком среди представителей российского шоу-бизнеса. Несколько лет назад сообщалось, что годовой доход певца составляет не меньше 9 миллионов долларов с постоянно растущей тенденцией. Соответственно, на данный момент сумма заработка российского артиста грузинского происхождения выросла в разы.Многие поклонники Григория Лепса находят забавным тот факт, что самый богатый представитель шоу-бизнеса России не может позволить себе поездку, например, в Лондон, о котором он поёт в одной из своих композиций. Выяснилось, что Британское посольство не посчитало нужным выдачу ему визы, возвратив назад поданные артистом документы без каких-либо на то объяснений.