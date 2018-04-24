Ученые определили формирование походки человека до появления рода Homo

Особенность передвижения на двух ногах, называемая - бипедализмом, появилась в период самых ранних этапов эволюционного развития человека. Однако многие ученые не особо обращают внимание на существующие доказательства и продолжают споры о походке или, можно сказать, передвижении древних людей. Причем специалисты уверены, что у первобытных людей ноги были согнуты, наподобие современных обезьян. Предположения других обратные – древний человек передвигался с учетом экономии сил, что подразумевает прямые конечности.Учеными были тщательно изучены формы имеющихся следов гоминида, найденных в Африке еще в 1978 году. Так же, был организован эксперимент, в котором добровольцы прошлись двумя способами - на прямых и согнутых ногах. Затем, полученные следы сравнили с обнаруженными ранее образцами. В результате анализа экспертами установлено, что представителями Homo совершалось перемещение по земле, используя походу, совпадающую по характеру с современными индивидами.