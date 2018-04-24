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Ученые определили формирование походки человека до появления рода Homo

Американскими учеными, представителями Университета штата Нью-Йорк в Олбани, совместно с специалистами Университета Аризоны завершены этапы научных исследований, связанных с изучением представителей гоминидов, на основании которых сделан вывод, что особенности современной походки человека проявились задолго до формирования рода Homo. Как считают специалисты, появление прямоходящих людей появились примерно 3,6 млн. лет назад.

Особенность передвижения на двух ногах, называемая - бипедализмом, появилась в период самых ранних этапов эволюционного развития человека. Однако многие ученые не особо обращают внимание на существующие доказательства и продолжают споры о походке или, можно сказать, передвижении древних людей. Причем специалисты уверены, что у первобытных людей ноги были согнуты, наподобие современных обезьян. Предположения других обратные – древний человек передвигался с учетом экономии сил, что подразумевает прямые конечности.
Ученые определили формирование походки человека до появления рода Homo


Учеными были тщательно изучены формы имеющихся следов гоминида, найденных в Африке еще в 1978 году. Так же, был организован эксперимент, в котором добровольцы прошлись двумя способами - на прямых и согнутых ногах. Затем, полученные следы сравнили с обнаруженными ранее образцами. В результате анализа экспертами установлено, что представителями Homo совершалось перемещение по земле, используя походу, совпадающую по характеру с современными индивидами.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 16:30
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